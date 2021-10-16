中市警員領槍後疑恍神誤擊 槍響震驚全分局幸未傷到人

台中市警三分局正義派出所黃姓警員，14日上班領取手槍裝彈匣後，疑因「恍神」誤觸板機射擊1發子彈，所幸子彈射到牆壁幸未傷到人，但槍響震驚整個分局，同仁還以為發生什麼事？經了解後方知是黃員誤觸板機所致，市警三分局表示本案經調查係未依規定操作，不慎致誤擊，將依規定懲處，並加強教育，防止類似情事發生。

市警三分局調查，40多歲的黃姓警員，14日上午9時上班領取手槍準備值勤，黃將彈匣裝入手槍後，竟然誤觸板機射擊1發子彈，突來的槍聲嚇壞同仁，有的還以為同仁自戕、或遭歹徒侵入，甚至連誤觸板機的黃員自己也嚇呆了，好在子彈射中牆壁，未造成人員受傷。