聽新聞
test
0:00 / 0:00
迫成員站夜市掛我錯了紙板罰站 苗警掃蕩幫派帶回26人
苗栗縣陳姓、涂姓男子涉嫌藉廟會、舞龍活動吸收青少年加入竹聯幫雷堂福苗分會，並創立LINE群組作為聯絡與召集糾眾的平台，向大湖、苗栗、後龍等地商家強索保護費、暴力討債及尋釁鬧事，大湖警分局去年底獲線報，組專案小組並報請檢察官指揮，蒐證明確後，前天起兵分26路，一連兩天前往集團相關成員處搜索，查扣非制式手槍、電擊棒、角鐵、藍波刀及福苗精神背心等證物，調查後依組織犯罪、毒品、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳、涂2人都經法院裁准羈押。
警方調查發現，這個集團以陳、涂2人為首，平日向商家強索保護費、暴力討債及尋釁，牟取幫派不法利益，集團組織細膩、層層分工且各有所司，為有效掌控集團成員，並以暴力手段治理，如有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便指揮幫眾體罰、恐嚇或毆打等行為約束幫眾，還有成員被迫身上掛著寫有「對不起、我錯了」的紙板在夜市公開罰站。
大湖分局專案小組蒐報相關事證後，報請苗栗地檢署由檢察官廖倪凰指揮偵辦，專案人員蒐證明確並見時機成熟後，由檢察官指揮大湖、頭份、通霄警分局及刑警大隊員警51人，14、15日一連兩天分別持搜索票、拘票前往陳、涂兩嫌及相關成員住處執行搜索、拘提，查扣美製RUGER非制式手槍、電擊棒、角鐵、木劍、藍波刀、木棍及福苗精神背心等證物，訊後將全案依組織犯罪防制條例、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言