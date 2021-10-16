迫成員站夜市掛我錯了紙板罰站 苗警掃蕩幫派帶回26人

苗栗縣陳姓、涂姓男子涉嫌藉廟會、舞龍活動吸收青少年加入竹聯幫雷堂福苗分會，並創立LINE群組作為聯絡與召集糾眾的平台，向大湖、苗栗、後龍等地商家強索保護費、暴力討債及尋釁鬧事，大湖警分局去年底獲線報，組專案小組並報請檢察官指揮，蒐證明確後，前天起兵分26路，一連兩天前往集團相關成員處搜索，查扣非制式手槍、電擊棒、角鐵、藍波刀及福苗精神背心等證物，調查後依組織犯罪、毒品、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳、涂2人都經法院裁准羈押。

警方調查發現，這個集團以陳、涂2人為首，平日向商家強索保護費、暴力討債及尋釁，牟取幫派不法利益，集團組織細膩、層層分工且各有所司，為有效掌控集團成員，並以暴力手段治理，如有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便指揮幫眾體罰、恐嚇或毆打等行為約束幫眾，還有成員被迫身上掛著寫有「對不起、我錯了」的紙板在夜市公開罰站。