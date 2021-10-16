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影／毒品交易拒警臨檢 闖紅燈車禍車頭全毀被逮捕

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

郭姓男子昨深夜駕車載謝男，疑在車上毒品交易被警方攔查，逃逸時在北港路與世賢路口與另輛自小客相撞車禍，被撞自小客側翻立在安全島、駕駛輕傷，郭的自小客車頭嚴重毀損，警方將兩人逮捕，車上起出毒品咖啡包百餘包、K他命7包，郭謝2人無大礙、拒夜間偵訊、今天上午接受警詢。

嘉義市一分局北鎮派出所巡邏警車昨深夜時許，在北港路近世賢路口，發現1輛自小客停路邊未開大燈，員警欲上前攔查時，自小車突然加速駛離。警車隨即鳴警報器、警示燈一路追車。

該自小客車行經北路港與世賢路口時，闖紅燈高速撞到另台自小客，被撞自小客側翻90度倒在世賢路安全島，現場車體零件散落一地，自小客逃逸至北港路口時因車損嚴重停在路旁。

員警立即強制破窗，將車上年約30歲郭姓駕駛、謝姓乘客壓制離車，帶回派出所詢問，後續在車內查獲毒咖啡包106包、毒品K他命7包，將持續追查毒品來源。

郭男駕車毒品交易為了躲避查緝發生車禍、車頭全毀。記者卜敏正／攝影
郭男駕車毒品交易為了躲避查緝發生車禍、車頭全毀。記者卜敏正／攝影
郭男駕車毒品交易為了躲避查緝發生車禍、車頭全毀。記者卜敏正／攝影
郭男駕車毒品交易為了躲避查緝發生車禍、車頭全毀。記者卜敏正／攝影
郭男駕車毒品交易為了躲避查緝發生車禍，警方強力壓制破窗逮人。記者卜敏正／攝影
郭男駕車毒品交易為了躲避查緝發生車禍，警方強力壓制破窗逮人。記者卜敏正／攝影

毒品 北港 咖啡

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