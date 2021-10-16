76行者陳修將涉殺22歲女友...昔日「愛家形象」破滅 妻刪光合照

「76行者遺體美容團隊」召集人陳修將。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影 「76行者美容修復團隊」總召陳修將與22歲胡姓女友爭吵，涉嫌徒手拉扯胡女頭髮，頭部撞及重物，使胡女硬腦膜下出血致死，檢警漏夜偵訊後，依傷害及殺人罪逮捕送辦，陳修將曾是角頭老大，後來浪子回頭，多以愛妻愛女兒的形象出現，如今卻涉嫌刑案，讓人相當震驚。

陳修將年輕時曾混過黑道，經營賭場、應召站，也有槍砲彈藥前科被判刑，出獄後在家人和妻子的支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將和妻子一起踏入殯葬業，成立「76行者美容修復團隊」，今年4月太魯閣出軌意外時，他曾號招全台逾百名遺體修復師到現場為往生者修復遺體，令人民留下深刻印象。

陳修將成立美容修復團隊後，多以「浪子回頭」的形象出現在鏡頭前，也經常在社群分享妻子與女兒的照片，現在卻因「疑似殺害女友」登上版面，讓許多人納悶「他不是結婚了嗎？」，根據「三立新聞」報導，陳修將妻子的IG，已經將陳修將的照片刪光，加上陳修將和警方描述與胡女為男女朋友，推測兩人已經離婚。

陳修將本月8日與胡姓女友投宿汽車旅館，昨天清晨2點多開車送胡女就醫，但是到院前已經死亡，醫護人員也發現胡女全身多處大面積瘀青，疑似被毆打到吐咖啡色液體，檢察官訊後，陳修將坦誠與胡姓女友爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物，檢方認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見，法官今天凌晨裁定收押禁見。