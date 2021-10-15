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認了拉女友頭髮撞重物致死 檢方聲押76行者總召陳修將

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

「76行者遺體美容團隊」召集人陳修將。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
「76行者遺體美容團隊」召集人陳修將。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影

「76行者美容修復團隊」總召陳修將與胡姓女友投宿汽車旅館，今天清晨2點多送胡姓女友就醫，但胡女到院前死亡，醫院報警處理，警方偵訊陳修將並移送彰化地檢署，檢察官調查他因細故與胡女爭吵，徒手拉扯胡女頭髮，頭部撞擊重物，使胡女硬腦膜下出血致死，因認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，今晚向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，陳修將10月8日和胡姓女友投宿埔心鄉某汽車旅館，今天凌晨2點20分開車送胡女就醫，醫護人員發現她到院前死亡，全身多處大面積瘀青，疑似被毆打到嘔吐咖啡色液體，急救半小時仍不治，院方認為死因不單純，報警處理，陳修將供詞閃爍，避重就輕，一度要請律師到場才肯接受偵訊作筆錄。

警方認為陳修將對胡女命案涉嫌重大，依傷害、殺人罪嫌移送彰化地檢署。檢察官訊後，陳修將坦誠與胡姓女友因故爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物，硬腦膜下出血致死，因此認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

遺體修復名人陳修將今清晨將胡姓女友送醫，醫院懷疑死因不單純。圖／民眾提供
遺體修復名人陳修將今清晨將胡姓女友送醫，醫院懷疑死因不單純。圖／民眾提供
胡女到院前死亡，醫護人員檢查她的身體和四肢都有明顯瘀傷。記者簡慧珍／翻攝
胡女到院前死亡，醫護人員檢查她的身體和四肢都有明顯瘀傷。記者簡慧珍／翻攝
胡女到院前死亡，醫護人員檢查她的身體和四肢都有明顯瘀傷。記者簡慧珍／翻攝
胡女到院前死亡，醫護人員檢查她的身體和四肢都有明顯瘀傷。記者簡慧珍／翻攝

殺人 彰化 汽車旅館

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