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假檢警詐財逾5000萬元 17人被逮送辦

中央社 / 台中15日電

葉姓男子組成詐騙集團，以「假冒檢警人員」監管被害人財產手法詐財，刑事局中部打擊犯罪中心獲報後，循線逮捕葉男等17人，初步清查不法所得逾新台幣5000萬元，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天發布新聞稿表示，台中市李姓婦人於今年6月間，遭詐騙集團「假冒檢警人員」手法，對被害人名下財產監管詐騙話術，再派遣車手向被害人收取財物。

李婦前後數次遭詐取達1000萬元，經家人提醒才驚覺遭詐騙而報案。刑事局獲報後與台中市警察局第五分局、桃園市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

經辦案人員調閱監視器確認車手身分後，鎖定詐騙集團車手及幹部跟監蒐證，於今年7月至9月間，針對集團涉案車手、車手頭及集團幹部等成員，前往南投縣鹿谷鄉、桃園市平鎮與中壢區等地，執行3波搜索、拘提行動。

警方共查獲主嫌葉姓男子與成員等17人，查扣現金、行動電話、金融帳戶等贓證物。警方初步清查，遭詐騙集團取款得手的國內被害民眾達13人，被害總金額超過5000萬元。

警方全案訊問後將葉男等17人依詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

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