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Toyz販毒羈押半個月現況曝光 基於戒護考量未讓他下工場

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

香港電競好手劉偉健， 涉嫌在網路販賣大麻菸彈被羈押，迄今已被羈押半個月，台中看守所基於戒護安全考量，尚未讓他下工場工作。圖／摘自Toyz臉書
香港電競好手劉偉健， 涉嫌在網路販賣大麻菸彈被羈押，迄今已被羈押半個月，台中看守所基於戒護安全考量，尚未讓他下工場工作。圖／摘自Toyz臉書
香港電競好手劉偉健涉嫌販賣大麻菸彈，上月底經檢察官聲請羈押獲准，迄今已被羈押半個月。台中看守所副所長呂銑燦今天上午表示，劉入所後表現正常，生活單純，與另2名收容人關同一舍房，無人面會，因是社會矚目案件，所方基於戒護安全考量，尚未安排劉至工場工作。

檢警檢警偵辦香港電競好手劉偉健涉嫌販毒案，5、6月間先逮獲小藥頭，查扣近兩百顆大麻菸彈，再往上追查，9月28日查獲劉偉健、及運送毒品的現役軍人楊男，查出劉涉嫌販賣大麻菸彈，檢察官29日聲押劉獲准，楊則以40萬交保，30日凌晨劉被押解台中看守所羈押，迄今劉已被羈押半個月。

上月30日凌晨，劉偉健被押解台中看守所羈押，原本與同車的另6名收容人同舍房，日前再換舍房，劉與另2名收容人同舍房。台中看守所副所長呂銑燦表示，收容人劉偉健入所半個月，生活單純，情緒穩定。所方安排靜坐、散步、運動活動筋骨，表現正常。

副所長呂銑燦表示，一般收容人入所後，所方因應新冠肺炎防疫規定，要照X光並做PCR檢查，若15天無症狀即安排至工場，而劉雖無症狀，但因劉所涉是社會矚目案件，基於戒護安全考量，尚未安排劉至工場工作。

劉偉健 大麻 Toyz

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