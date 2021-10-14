挖眼案補破網？ 人權協會：司法判斷精障將陷入迷霧

屏東超商女店員遭疑似思覺失調症者挖眼，引發社會安全網的法律爭議；中華人權協會認為，精神疾病由司法判斷會陷入迷霧，建議修正精神衛生法，再與刑事訴訟、刑法「橋接」，司法人不必審查鑑定正確與否。

協會說，無論採取司法院版的「緊急監護」或法務部版「暫時安置」，都是想解決精神疾病被告在空窗期的收治問題，國家責無旁貸必須積極介入治療、照護。

協會說，檢察官與法官來自社會，明白精神疾病所帶來的治安問題，但，司法系統無論在組織法、作用法上，都不是最適合處理的機關，加上司法機關對醫療機構無管理督導權限，造成檢察官、法官為此頭痛。

協會指出，需醫療鑑定的案件，司法官常找不到處所可有效率處理，找到醫院，回覆的內容又常是「不明確」、「模稜兩可」等，導致司法陷入判斷困難的迷霧。

協會說，專責的司法精神醫院須跨部會合作，由衛生福利部提供專業鑑定管道，由司法機關擔負起行政醫療處分的形式審查；醫院不應只收治犯案的病人，應該做的是資源如何統合與利用。

協會指出，真正解決社區潛在隱憂，最該優先處理的是精神衛生法及子法，相較於刑事訴訟法、刑法的「補破網」功能，精神衛生法才是真正可發揮功能的法律。

協會說，修正後的精神衛生法要與其他法律有介接的完善性，鄰里間有精神問題的人士、遊民，民眾、里鄰長、管區員警不會不知，因此要有暢通且方便的通報機制，通報後即必須立即處理。

協會指出，鑑於機關組織功能差異，防範精障者犯案由衛生福利部介入，成效會比司法機關好，其後，再透過刑事訴訟法、刑法設計「架橋條款」，以治療角度給予「身心醫療收治」類似名詞，而法院的功能只是第三審查者，不審查鑑定的正確性，只確認行政手段符合法律程序即可。

中華人權協會原名中國人權協會，1979年由杭立武等人士在台北市創立，為台灣第一個民間人權組織，協會以聯合國「世界人權宣言」為本，2010年4月經全體會員同意更為現名。