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男持毒遭盤查無路可逃 開槍自轟判10月
一名吳姓男子去年6月間，身上帶了數包毒品以及一把非制式手槍，員警巡邏發現他行蹤怪異，上前盤查，吳男迅速奔入公寓內，往頂樓逃竄。吳男見員警追上，先開了一槍，後來竟持槍朝腦袋開了兩槍自戕，員警緊急將他送醫後救回一命。新北地方法院依妨害公務、持有一級毒品等罪，遭判10月，得易科罰金30萬，併科罰金2萬元，可上訴。
去年6月13日晚間，員警在三重的力行路前巡邏，發現吳姓男子與一群友人形跡可疑，員警向前盤查。吳男因前案遭通緝，身上又有毒品包及手槍，一時情急往一處公寓內逃竄，他跑到頂樓時，看到員警追上，便掏出手槍，朝水塔處開了一槍。
不過，員警仍持續往他靠近，吳男無路可退，便拿起手槍往自己腦袋開了兩槍，隨即墜到二樓窗台遮雨棚上。員警緊急將他送醫，幸好急救後撿回一命。
吳男供稱，手槍及子彈是去年六月間向友人購買，後來又向另一人購買海洛因六包、安非他命五包。他坦承所有犯行。
新北地院審理指出，吳男有多項前科，2019年5月才假釋出獄，卻又再犯案，顯示先前的刑度難以發揮警告作用，因此需加重其刑度。法官指出，吳男持有毒品還有具殺傷力的子彈，遭警方追捕竟開槍射擊，藐視公權力，危害警察執法安全，審酌他坦承犯行，因此依妨害公務、持有一級毒品等罪，遭判10月，得易科罰金30萬，併科罰金2萬元，可上訴。
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