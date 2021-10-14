苗栗檢警破獲果汁毒品分裝工廠 遏阻毒害3萬人次

苗栗檢警今天宣布在台中市西屯區破獲第三、四級毒品果汁包分裝工廠，起出1547包約6.6公斤、50公斤製毒原料，及分裝工具等，市值約1500萬元，約可供3萬人次施用，另逮捕4人，其中3人檢察官聲請羈押獲准，另1人昨天到案訊問中。

苗栗縣警局刑警大隊掌握情資，販毒集團在中部流竄，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮，會同台中市警局刑警大隊、第六分局組成專案小組偵辦，今年9月24日在苗栗市區攔截陳姓男子（27歲）涉嫌販賣俗稱「喵喵」第三級毒品果汁包，起獲736包、空袋1萬個等。

專案小組循線再到陳男台中市西屯區租屋處搜索，在屋內查獲混合式毒品果汁包分裝工廠，查扣811包混合第四級毒品硝西泮毒品果汁包，50公斤製毒原料、第四級毒品硝西泮半成品原料，2萬個空袋及大批製毒分裝工具，隨後逮捕共犯王姓男子（25歲）、楊姓男子（32歲）及何姓男子（31歲），檢察官聲請羈押陳男、王男、楊男獲准。

檢警昨天查緝何男到案，今天宣布破獲毒品果汁分裝工廠，檢警指出，果汁包、咖啡包毒品，混入蘋果及哈蜜瓜等口味，降低施用者戒心，也吸引青少年購買，長期施用將嚴重危害身心，這次破獲果汁包毒品分工廠，數量可供3萬人次施用，有效遏阻流入市面。

苗栗地檢署指出，疫情因國際人流移動降低，國內製毒隱憂上升，苗栗地檢署與警方共同打擊毒犯，除了這次破獲台中市西屯區果汁毒品分裝工廠，檢察官今年7月中旬彭郁清指揮警方在苗栗縣南庄鄉查獲製造第三級毒品「喵喵」工廠，扣得成品、半成品逾100公斤、製毒原料250公斤，2人羈押禁見。