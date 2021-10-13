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毒品通緝犯怠速停車心虛 同車友人又被查獲藏槍彈

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

毒品通緝犯張女昨晚與陳姓男子在台南安平市區同車怠速形跡可疑，台南市政府警察局保安警察大隊查出車主張女為毒品通緝犯，警員當場逮捕，張女還交付身上毒品，警員更查獲2把改造手槍、子彈14顆，陳男坦承所有，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例偵辦。

市警局指出，昨晚9點40分，保安警察大隊特殊任務警力編組(霹靂小組) 員警盧俊憲、陳慈祥、陳明仁、陳宏信、楊軒睿等五人在安平區健康路執行2巡邏勤務時，發現有輛黑色轎車怠速形跡可疑。警使用警用小電腦查詢車主張女(30歲）今年5月為新竹地方法院及新竹地檢署發布毒品通緝犯，確認張女身分當場逮捕。

警盤查過程中，詢問張女是否有攜帶違禁品 ? 張嫌言詞閃爍，主動交付安非他命1包15.75公克及吸食器；眼尖的員警發現張嫌神情不時往車裡看，經搜索在車上包包，驚見具殺傷力改造手槍2把、子彈14顆，同車駕駛陳嫌（28歲）坦承為其所有。經查，陳有毒品及組織犯罪前科，與張女為朋友，也遭警方一併逮捕。

警方偵訊時，兩人對於槍械及毒品來源供詞閃爍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例偵辦，後續溯源釐清有無涉及其他不法案件。

警方查獲的安毒。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的安毒。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的14顆子彈。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的14顆子彈。記者謝進盛／翻攝
台南市警局保大警員查獲具殺傷力改造手槍。記者謝進盛／翻攝
台南市警局保大警員查獲具殺傷力改造手槍。記者謝進盛／翻攝

毒品 警察 通緝

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