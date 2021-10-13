屏東被攻擊女店員術後恢復良好 最想返家睡好覺

屏東潘姓超商女店員遭思覺失調症男子攻擊案，潘女恢復良好，最快明天可出院。圖／莊全成提供

屏東潘姓超商女店員遭思覺失調症男子攻擊案，潘女恢復良好，最快明天可出院，她說，感謝大家關心祝福，她會好起來，最想回家好好睡覺。潘母也感謝大家的捐款，會好好善用。

在高雄長庚醫院手術住院的潘女，雙眼紗布已拆除，恢復狀況良好，不過眼睛仍有瘀青。超商老闆和友人今天前往醫院探視，也拍下探視過程。

潘女在友人拍攝的影片中說，近日做了健康檢查，醫生說恢復進度一切都好，她聽了心情也比較放鬆，對自己的復原有信心。潘女感謝醫療團隊的幫助及大家的關心祝福，她說：「大家的關心祝福，我都有收到，我會好起來。」

超商老闆還跟潘女玩猜數字遊戲，用手指比出數字，讓潘女說出正確數字，潘女笑著一一回答出正確數字，即使遮住任一眼，也能猜出正確數字，顯示視力恢復良好。潘女友人對中央社記者表示，潘女預計最快明天可出院。

友人對潘女說，回家後應該多吃點，把自己養胖，潘女靦腆笑著回說，「不用了，這樣就好了」，甚至希望自己再瘦一點，「我喜歡瘦瘦的自己」。潘女說回家後最想做的第一件事，就是在自己家中好好睡上一覺。

潘女還笑著跟超商老闆說，現在超商變得很有名，「很多不認識的人都會去打卡，也會來消費呢！」面對老闆和友人探視，展現出令人心疼的善良、堅強。

潘女的母親表示，感謝大家的捐款，會好好善用這筆錢，「錢夠用了，不用再捐了，謝謝你們！」

不過高雄長庚醫院仍低調不願證實出院時間，高雄長庚醫院發布訊息表示，醫院會在病人確認出院時發布新聞稿，目前沒有更新訊息。