不想被壓榨了！詐欺機手10年升級成金主 海外設機房詐2億

台中市何姓男子涉嫌從2019年開始，就擔任詐欺集團金主，在土耳其租賃別墅，成立機房詐騙大陸人民，去年刑事局中打獲報後展開調查，經蒐證一年多後，今年7月間，趁何的同夥歸國時，收網抓人，帶回何等涉案11人，初步清查，何詐得贓款超過1.8億元，何透露，十多年前曾經擔任機手，「不想再被壓榨了」，才自己出資當金主，全案已由台中地檢署偵結起訴，何與張姓女會計等4名涉案人，仍被法院裁定羈押。

刑事局中打第五隊在去年初獲報，何姓男子（41歲）涉嫌擔任詐騙機房的金主，在土耳其的伊斯坦堡成立機房，詐騙大陸人民，中打報請台中地檢署檢察官黃芝瑋指揮偵辦，與台中市刑大、台中市第三、烏日警分局、高雄市新興警分局，成立專案小組偵辦。

全案經一年多的蒐證，在今年7月20日收網，持搜索票兵分多路，前往屏東、台中、新竹、桃園等地攻堅，並在張姓女會計（44歲）的住處，查扣2300餘萬的現金，以及手機、平版、筆電、隨身碟、點鈔機、存摺、金融卡、教戰手冊等贓證物，並帶回何姓男子等7男4女等11名涉案人。

據查，何姓男子在2019年間出資1000萬，在台灣召募成員後，於土耳其伊斯坦堡的郊區租賃別墅，成立詐欺機房，而且何為吸引成員加入，開出7至8％的抽成做為薪水，每個機房機手，至少都可抽成數十萬至上百萬元，經專案小組查扣的帳冊調查，何的成員中，有一名光在2019年就獲得近200萬的抽成薪水，可見何並不吝於給成員薪水。

何在落網後也坦言，過去曾經擔任詐欺機房的機手，但都未曾被查獲過，有累積了一筆財富，因為「不想要再被繼續壓榨」，所以才自己跳出來擔任金主。

據查，何與一般詐騙集團金主不同，平常生活十分低調，沒有花天酒地的豪奢行徑，反而是都把錢放在信任的張姓女會計住處，這次才會被檢警查扣到大筆的現金贓款。

檢警調查，何姓男子的詐騙機房，使用的仍是大陸假檢警的老哏，向大陸被害人謊稱個資外洩，進而詐騙贓款，初估何從前年犯行迄今，已獲得不法贓款1.8億元。

全案經警詢後依詐欺、組織犯罪等罪移送台中地檢署後，檢方聲押何等9人獲准，檢方在上月15日偵結起訴，移審台中地院後，地院認定何等人仍有共犯在逃，羈押何與張姓女會計等4人，全案正在台中地院審理中。

刑事局中打五隊破獲何姓男子為首的詐欺機房，刑事局中打大隊長吳東文（左）今開記者會說明。記者陳宏睿／攝影

刑事局中打五隊破獲何姓男子為首的詐欺機房，查扣手機、電腦、現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影

台中市何姓男子涉嫌在土耳其成立詐欺機房，刑事局中打5隊帶回涉案11人，並查扣現金2300多萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中市何姓男子涉嫌在土耳其成立詐欺機房，刑事局中打5隊帶回涉案11人。記者陳宏睿／翻攝

台中市何姓男子涉嫌在伊斯坦堡郊區租賃別墅，成立詐欺機房，專案小組從查扣的手機中，有發現疑似機房內部的影片。記者陳宏睿／翻攝