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警遭昔逮槍砲犯砍傷 警政署長陳家欽前往慰問

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警察局第三分局中華派出所王姓所長3日晚間利用休假與同事聚餐，卻碰上一名曾遭王逮捕、有槍砲前科的董姓男子，對方疑認出王挾怨報復，去餐廳拿生魚片刀，朝王的頸部、頭部狂砍，王與同事奮力反擊才將其壓制逮捕，但王也負傷送醫，渾身刀傷縫了70多針；警政署長陳家欽得知，今前往慰問王與其家屬，陳家欽說，感謝王為社會治安付出的辛勞，衷心祝福他早日康復。

董稱，他和友人喝完兩支高粱酒到日本料理店，與王姓所長沒有糾紛，因喝醉酒才動手，事後很後悔，但警方懷疑他是被送辦後心有不甘，依殺人未遂罪嫌移送，檢察官向法官聲請羈押獲准。

同事則替王姓所長叫屈，肯定他辦案認真，依法辦案事隔快一年卻碰上對方尋仇，實在很衰，希望他安心休養、早日康復。

陳家欽說，他得知同仁受傷，立刻指示駐區督察前往慰問，今天也前往王的住處關心，這起事件引發社會關注，警察工作一直都處於高風險群，辦案多年逮捕不少嫌犯，不一定能清楚記得嫌犯長相與細節，但嫌犯卻可能記得執法警察的長相而心存報復。不過，對於任何違法事實，警方都會嚴正執法依法積極偵辦，不容公權力受到挑戰。

警政署長陳家欽得知，今前往慰問王與其家屬，陳家欽說，感謝王為社會治安付出的辛勞，衷心祝福他早日康復。圖／警方提供
警政署長陳家欽得知，今前往慰問王與其家屬，陳家欽說，感謝王為社會治安付出的辛勞，衷心祝福他早日康復。圖／警方提供

陳家欽

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