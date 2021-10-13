警遭昔逮槍砲犯砍傷 警政署長陳家欽前往慰問

新竹市警察局第三分局中華派出所王姓所長3日晚間利用休假與同事聚餐，卻碰上一名曾遭王逮捕、有槍砲前科的董姓男子，對方疑認出王挾怨報復，去餐廳拿生魚片刀，朝王的頸部、頭部狂砍，王與同事奮力反擊才將其壓制逮捕，但王也負傷送醫，渾身刀傷縫了70多針；警政署長陳家欽得知，今前往慰問王與其家屬，陳家欽說，感謝王為社會治安付出的辛勞，衷心祝福他早日康復。

董稱，他和友人喝完兩支高粱酒到日本料理店，與王姓所長沒有糾紛，因喝醉酒才動手，事後很後悔，但警方懷疑他是被送辦後心有不甘，依殺人未遂罪嫌移送，檢察官向法官聲請羈押獲准。

同事則替王姓所長叫屈，肯定他辦案認真，依法辦案事隔快一年卻碰上對方尋仇，實在很衰，希望他安心休養、早日康復。