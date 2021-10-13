遭挖眼超商女返家最想好好睡覺 母謝各界愛心善款已夠

屏東縣超商無辜女店員遭挖眼案震驚全台，各界紛紛送暖，捐款行動快速在網路上串連，29歲潘姓被害人在高雄長庚醫院手術住院3周，整體恢復不錯，視力保住了，今天安排全身檢查，預計明天出院。潘女說，醫生說一切都很好，聽完更有信心，回家後最想好好睡覺。潘母說，感謝各界捐款，錢已夠用，請大家不用再捐。

「大家的關心和祝福我都有收到，我會好起來，謝謝醫療團隊，謝謝幫助我的所有人！」得知即將出院，潘女心情顯得放鬆，在母親陪伴下，回應外界的關懷。

住院3周期間，潘母全程在醫院陪伴女兒度過難關，身心俱疲，檢查後確認女兒視力保住了，整體恢復不錯，終於能鬆口氣。潘母說，感謝各界送暖打氣，善款已夠用，呼籲大家別再捐，可將資源用來幫助更需要協助的對象。

潘女身形偏瘦，住院期間有加餐飯，臉蛋變圓潤，氣色不錯，但眼窩處還有明顯瘀青。潘女說，住院期間有吃好，但沒睡好，得知可以準備出院回家，心情放鬆，回家最想好好睡覺。

事發地點在屏東縣高樹鄉，潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊、雙眼重傷，鼻梁碎裂，此案引發社會高度關注。潘女住院期間，超商老闆多次探視，他昨晚再度到高雄長庚醫院，他比手勢為潘女測試視力，潘女全都答對，顯示視力情況良好。潘女也幽默地對超商老闆說「我們的店出名了」，近來不少人路過打卡關心，潘女問老闆「我們生意有變好嗎？」