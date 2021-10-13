聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭挖眼超商女返家最想好好睡覺 母謝各界愛心善款已夠
屏東縣超商無辜女店員遭挖眼案震驚全台，各界紛紛送暖，捐款行動快速在網路上串連，29歲潘姓被害人在高雄長庚醫院手術住院3周，整體恢復不錯，視力保住了，今天安排全身檢查，預計明天出院。潘女說，醫生說一切都很好，聽完更有信心，回家後最想好好睡覺。潘母說，感謝各界捐款，錢已夠用，請大家不用再捐。
「大家的關心和祝福我都有收到，我會好起來，謝謝醫療團隊，謝謝幫助我的所有人！」得知即將出院，潘女心情顯得放鬆，在母親陪伴下，回應外界的關懷。
住院3周期間，潘母全程在醫院陪伴女兒度過難關，身心俱疲，檢查後確認女兒視力保住了，整體恢復不錯，終於能鬆口氣。潘母說，感謝各界送暖打氣，善款已夠用，呼籲大家別再捐，可將資源用來幫助更需要協助的對象。
潘女身形偏瘦，住院期間有加餐飯，臉蛋變圓潤，氣色不錯，但眼窩處還有明顯瘀青。潘女說，住院期間有吃好，但沒睡好，得知可以準備出院回家，心情放鬆，回家最想好好睡覺。
事發地點在屏東縣高樹鄉，潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊、雙眼重傷，鼻梁碎裂，此案引發社會高度關注。潘女住院期間，超商老闆多次探視，他昨晚再度到高雄長庚醫院，他比手勢為潘女測試視力，潘女全都答對，顯示視力情況良好。潘女也幽默地對超商老闆說「我們的店出名了」，近來不少人路過打卡關心，潘女問老闆「我們生意有變好嗎？」
被害人即將出院回屏東生活，社會、鄰里關注恐增加她身心壓力，潘女初期將先借住親友在屏東其他鄉鎮住處。立委王婉諭說，被害人經歷那麼大的難關可能出現創傷症候群，希望外界給當事人一些空間，也盡量別過度關注募款金額，別增加當事人身心負擔。王也說，訴訟過程中，被害人法庭上的角色常「被消音」，聲音不容易被聽見，司法偵審過程，犯保等系統應該給予更多陪伴與支持力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言