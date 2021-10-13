不捨山友三叉山罹難 員警和協作冒雨搬遺體下山

11日在三叉山罹難的陳姓山友，遺體仍在三叉山，台東縣關山警分局員警和嘉明湖天馬登山隊高山協作冒雨入山，希望能將遺體揹下山交給家屬。

因高山症在三叉山罹難的50歲陳男，9日和2名友人由向陽遊樂區進入，取道嘉明湖步道前往南二段，11日因氣候不佳且陳男高山症發作，折返嘉明湖山屋避難。

未料，陳男來不及抵山屋在三叉山下不治，同行2人因骨折和擦傷，在林務局台東林區管理處人員護送下先行回到嘉明湖山屋，陳男的遺體用帳篷外帳包裹防雨，安置在三叉山下。

這2天山區持續豪大雨，空中勤務總隊直升機無法上山載運遺體下山。友人不捨遺體在山區，昨天下午台東縣警察局關山分局向陽派出所員警嘪慶霖和嘉明湖天馬登山隊協作人員上山，希望能將遺體帶下山。