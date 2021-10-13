影／神明都不保佑 利用佛像夾藏逾億元海洛因磚落網

今年5月國內疫情正值高峰，全國列為三級警戒封鎖期間，毒梟從緬甸進口一批佛像，把22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作包裝保護夾層，企圖闖關，被航空警察局及關務署台北關緝毒幹員聯手攔截，逮捕劉姓等5名嫌犯，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦。

相關人員分析，新冠肺炎疫情嚴峻，出入國人數銳減，導致國內毒品市場價格飆漲，原本1公斤數百萬元的海洛因磚，市價高於千萬元還不一定有貨。這次在國境線上攔截查獲的22塊海洛因磚，包裝上印有「雙獅地球標」、「一帆風順」、「提防假冒」、「純淨100%」等字樣，屬於高純度海洛因，毛重8點14公斤，每公斤市價估算應超過千萬元。

航警及海關調查，5月間一箱從緬甸運抵桃園機場的貨品，申報品名為佛像，貨主卻遲遲沒有報關提領，航空警察局安檢大隊及關務署台北關關員先利用X光機透視檢查，認為當作包裝保護夾層的物品相當可疑，先暫時扣留貨品。

航空警察局前任局長林順家據報，立即指示航警局刑警大隊大隊長蔣叔君成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，追查幕後貨主；航警局新任局長鄭明忠到任後也積極指示深入偵辦，加入支援警力刑事警察局偵三大隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊偵三隊、新竹縣警局竹北分局、台中市政府警察局第四分局等單位共同合作。

航警指出，貨到2個月後，7月間劉姓嫌犯出面報關提領貨品，海關及航警會同開箱稽查，發現裡面裝了24尊小佛像，包裝四周放置22塊海洛因磚混充隔板，海洛因毛重8點14公斤。