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調查官盜賣國家3億6000萬毒品 徐宿良求交保：想看家人
調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌盜賣國家查扣毒品，不法所得3億6000多萬檢方依貪汙等罪起訴，因徐在押期間至10月29日將屆滿，桃園地院今開延押庭，徐透過律師請求交保，表示他全認罪、不爭執證據能力，想有時間回去和家人相處，但法院認羈押理由仍存在，裁定延押2個月。
法院在歷次延押庭時發現，徐宿良妻子李翠萍的母親、弟弟長期居住在日本東京，且李的弟弟因工作長期往返台日，足見徐確有出境至國外生活的資源、能力，且徐身為調查人員，也熟知緝捕嫌疑人偵查手段，且他涉犯貪汙、販毒等重罪，主觀上畏罪逃亡機率高，客觀也有逃亡可能。
桃院今中午再開調查庭，徐宿良對檢方起訴犯罪事實沒有意見，徐的辯護人表示，徐宿良全部坦承犯行、未爭執證據能力，且該案經長時間調查，證據也已經確保，徐已無串供、滅證之虞，已經不符羈押要件。
辯護人還說，徐宿良已被羈押7個多月，期間都未能和家人見面，請求法院予以交保，讓徐能有時間和家人相處。
合議庭則認為，經評議後認為徐宿良相關羈押理由仍存在，今裁定從10月29日起延長羈押2個月，請求交保部分駁回，可抗告。
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