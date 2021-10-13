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鹽埕警北上破槍械案 嫌見警拔腿跑仍被逮
高雄鹽埕分局偵辦網路賭博案件，掌握同案犯嫌持有槍枝，日前北上至新北市土城區埋伏，在一處停車場當場逮捕劉姓犯嫌，同時逮捕載著劉嫌的侯姓休旅車駕駛，查扣兩把仿造的克拉克、沙漠之鷹手槍及30顆子彈，其中一把槍枝還已上膛，目前槍枝來源警方正向上追查中。
鹽埕分局本月初根據情資北上，報請新北地檢署指揮，結合新竹縣市、新北警方共同偵辦；日前掌握劉嫌持有改造槍械，另案申請檢察官指揮，與其他縣市警力共組專案小組查緝。
日前鹽埕分局警方北上埋伏，在土城區一處停車場久候，見劉姓犯嫌出現，當場上前攔查；不料劉嫌見警方一擁而上，竟從車上拿出提袋拔腿就跑，所幸警方在旁動員警力埋伏，迅速以優勢警力壓制逮捕，當場自提袋內查扣2把具有殺傷力的改造手槍，同時逮捕休旅車上的侯姓共犯。
至於槍枝來源，劉男等人並未供出，警方正向上追查溯源以及兩人與網路賭博集團的關聯性。全案偵詢後，將2嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新北地檢署偵辦。
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