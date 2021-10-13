快訊

赴大同石門溪野營遇連日大雨 逾13遊客受困沙洲求援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特勤教官實彈訓練遭誤擊頸椎癱瘓 國安局確定要賠593萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

國安局特勤中心中校教官郭耿宏6年前施行對向移動交錯實彈射擊訓練時，被其他學員誤擊中頸椎，全身癱瘓長期臥床。郭提國家賠償，一、二審判國安局須賠郭一家人共593萬元，最高法院駁回上訴，全案確定。

特勤中心人員2015年3月30日在北市北安路訓練中心實彈射擊時，教官郭耿宏（39歲）頸部遭子彈貫穿，郭被送往三軍總醫院急救；因子彈擊中頸椎，郭癱瘓。本案原告除郭耿宏外，包括他的父母、妻子、3名子女都索償。

郭主張，當時實施實彈交錯移動對向射擊訓練，他站在學員張雄翔身後與張同時移動，以觀察對向學員射擊方式正確與否而為指導，沒想到卻遭其他學員誤擊而癱瘓，頸部以下無法自主活動。

郭認為，實彈交錯移動對向射擊訓練是奉特勤中心前副指揮官許昌命令規畫，許昌下達不當命令，而學員在特勤中心受訓失誤、特勤中心公務員未依法提供必要防護措施，共同釀意外，國安局和國防部有賠償義務。郭耿宏計算減少勞動力的損害和非財產上損失，請求給付593萬7930元，父、母、妻子和3子女則各請求90萬元。

國安局抗辯，許昌從未見過新進人員射擊訓練演練方式，無從對郭下達更動訓練的命令，又開槍誤擊的學員任職國防部憲兵指揮部警衛大隊，賠償義務機關應為國防部，而非國安局；另實彈射擊時，是郭耿宏自認穿戴背心會影響訓練效果，自己決定不穿，發生意外事故郭耿宏應該負100%責任。

一審認為，因學員吳宥鈞未遵守「朝人與人間空隙射擊、猶豫就不開槍」等用槍注意事項，槍口偏斜致子彈誤射郭耿宏，雖然吳是新進學員，「實彈對向交錯射擊訓練」課程本有高度風險，吳槍枝使用應有相當的注意能力，構成國賠法的「過失責任」。

再者，雖誤擊的學員隸屬國防部憲兵指揮部警衛大隊，但事故發生時，他是奉核在國安局特勤中心接受特勤教育訓練，故郭主張國安局為賠償義務機關，有理由。　

一、二審皆判國安局應賠償郭耿宏305萬餘元，另給付郭的父母、妻子、3名子女各48萬元，最高法院認為原審判決妥適，駁回上訴，全案確定。

國安局特勤中心地下靶場。圖／聯合報系資料照片
國安局特勤中心地下靶場。圖／聯合報系資料照片

國安局 國防部 國賠

延伸閱讀

有片！小心龜脖子椎間盤除出！3項延緩頸椎老化

低頭60度等於頸扛27公斤！ 出現「5大症狀」小心是頸椎椎間盤突出

有片！小心龜脖子椎間盤除出！3項延緩頸椎老化

舉重選手搬大樹壓成半身癱瘓 上訴求國賠終獲勝訴

相關新聞

調查官盜賣國家3億6000萬毒品 徐宿良求交保：想看家人

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌盜賣國家查扣毒品，不法所得3億6000多萬檢方依貪汙等罪起訴，因徐在押期間至10月29日...

特勤教官實彈訓練遭誤擊頸椎癱瘓 國安局確定要賠593萬

國安局特勤中心中校教官郭耿宏6年前施行對向移動交錯實彈射擊訓練時，被其他學員誤擊中頸椎，全身癱瘓長期臥床。郭提國家賠償，...

影／神明都不保佑 利用佛像夾藏逾億元海洛因磚落網

今年5月國內疫情正值高峰，全國列為三級警戒封鎖期間，毒梟從緬甸進口一批佛像，把22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作包裝保護...

鹽埕警北上破槍械案 嫌見警拔腿跑仍被逮

高雄鹽埕分局偵辦網路賭博案件，掌握同案犯嫌持有槍枝，日前北上至新北市土城區埋伏，在一處停車場當場逮捕劉姓犯嫌，同時逮捕載...

當街開3槍那裡逃！欲搭白牌車逃..頭份警先逮人起出槍彈

苗栗縣頭份市尚順路昨天下午發生民宅槍擊案，頭份警察分局漏夜偵辦，涉嫌開3槍吳姓男子深夜11點多想搭白牌車落跑，警方先一步...

警所衝突…壓制性工作者過當 警被記過

潘姓女子涉嫌性交易被查獲，在高雄市三民一警分局長明街派出所咆哮、丟證物，黃姓巡佐從後方壓她頸部制止被控執法過當。分局調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。