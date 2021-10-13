特勤教官實彈訓練遭誤擊頸椎癱瘓 國安局確定要賠593萬

國安局特勤中心中校教官郭耿宏6年前施行對向移動交錯實彈射擊訓練時，被其他學員誤擊中頸椎，全身癱瘓長期臥床。郭提國家賠償，一、二審判國安局須賠郭一家人共593萬元，最高法院駁回上訴，全案確定。

特勤中心人員2015年3月30日在北市北安路訓練中心實彈射擊時，教官郭耿宏（39歲）頸部遭子彈貫穿，郭被送往三軍總醫院急救；因子彈擊中頸椎，郭癱瘓。本案原告除郭耿宏外，包括他的父母、妻子、3名子女都索償。

郭主張，當時實施實彈交錯移動對向射擊訓練，他站在學員張雄翔身後與張同時移動，以觀察對向學員射擊方式正確與否而為指導，沒想到卻遭其他學員誤擊而癱瘓，頸部以下無法自主活動。

郭認為，實彈交錯移動對向射擊訓練是奉特勤中心前副指揮官許昌命令規畫，許昌下達不當命令，而學員在特勤中心受訓失誤、特勤中心公務員未依法提供必要防護措施，共同釀意外，國安局和國防部有賠償義務。郭耿宏計算減少勞動力的損害和非財產上損失，請求給付593萬7930元，父、母、妻子和3子女則各請求90萬元。

國安局抗辯，許昌從未見過新進人員射擊訓練演練方式，無從對郭下達更動訓練的命令，又開槍誤擊的學員任職國防部憲兵指揮部警衛大隊，賠償義務機關應為國防部，而非國安局；另實彈射擊時，是郭耿宏自認穿戴背心會影響訓練效果，自己決定不穿，發生意外事故郭耿宏應該負100%責任。

一審認為，因學員吳宥鈞未遵守「朝人與人間空隙射擊、猶豫就不開槍」等用槍注意事項，槍口偏斜致子彈誤射郭耿宏，雖然吳是新進學員，「實彈對向交錯射擊訓練」課程本有高度風險，吳槍枝使用應有相當的注意能力，構成國賠法的「過失責任」。

再者，雖誤擊的學員隸屬國防部憲兵指揮部警衛大隊，但事故發生時，他是奉核在國安局特勤中心接受特勤教育訓練，故郭主張國安局為賠償義務機關，有理由。