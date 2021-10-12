通緝犯拒絕攔查還襲警 宜蘭警方開槍制伏1嫌1警傷

宜蘭縣警察局保安隊今晚巡邏時，發現一輛形跡可疑車輛拒絕攔查，加速逃逸。警方追捕數公里，對方轉彎時不慎撞上超商圍牆，又倒車衝撞警車並襲警，警方開槍還擊，高姓嫌犯後背部中彈，送醫暫無生命危險。

據了解，逃逸的銀色車上共有兩人，中彈的是副駕駛座高姓男子（57年次），他犯有搶劫等多項前科，遭警方通緝；今晚9點多在葫蘆堵大橋遇到警方攔查，對方不但未停車，高男要求駕駛加速逃逸，沿路不斷丟出物品阻撓警方追緝。

警方鳴笛緊追在後，追捕十幾分鐘，在金山西路與員山路口的轉彎處，犯嫌車輛撞到超商圍牆，警車立即堵在後方，嫌犯還一度企圖衝撞警車。