損失破千萬！150人投資虛擬貨幣遭騙 主謀：我只是打工

有詐團設置假虛擬貨幣投資網站，4個月在國內詐騙逾150人，共詐得逾1000萬，每人被騙金額5萬至50萬不等。刑事局數月蒐證，日前衝破其三重機房，查扣大批電腦犯罪工具，李姓主嫌辯稱他只是員工，警方將在場6人依詐欺罪嫌送辦。李因不肯交代上游遭羈押禁見。

警方指出，該詐團找來網站工程師架設精美網站，另一組同夥負責「拉業務」，在臉書、Instagram、Telegram及交友軟體Tinder尋找被害人，向被害人話術「想要投資嗎？想要賺錢嗎？加入我們，讓你輕鬆獲得副業收入」。詐團同時創立臉書粉絲專頁，貼文盡是投資謊言，取得被害人信任。

警方說，詐團提供人頭帳戶給被害人匯款後，工程師就在網頁後台設計假的獲利數字，讓被害人以為真的賺錢，繼續拿錢投資，一步步掉入陷阱。

然而，待被害人欲獲利了結，詐團再假冒客服人員，稱「網站維修中、工程師忙碌中」，最後見被害人心急如焚，直接封鎖LINE。

刑事局經4個月蒐證，本月6日持搜索票衝破其新北市三重區的機房，現場逮捕24歲李姓主嫌、22歲黃姓男子、21歲許姓男子、20歲吳姓男子、26歲施姓男子、19歲周姓女子等6人，查獲11台電腦、20台螢幕、6支監視器鏡頭、1台監視器主機、43支手機、8把鐵鎚。

李嫌辯稱他也是在網路看到詐團應徵，錄取後負責打電話騙人，警方將李等6人依詐欺罪嫌送辦。李因不肯交代上游遭羈押禁見，警方正透過扣得電腦、手機做鑑識分析，追溯上游。

警方分析，現今網路銀行系統健全，民眾在手機上動動手指就匯款成功，也對數位貨幣產生信心，豈料詐團利用此趨勢犯罪，讓人難防。其實，詐團若將假網站關閉，再向被害人解釋網站癱瘓，被害人再怎麼懇求，辛苦錢也拿不回來。