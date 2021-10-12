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高雄警洩密案風暴擴大 收押第3名員警

中央社 / 高雄屏東12日電

屏東地檢署8月偵辦高雄市警局刑警大隊偵查佐涉嫌洩漏個資案，如今案情再擴大，高雄市警察局岡山分局1名林姓小隊長遭檢方約談，10月5日遭聲押獲准。

高雄市刑大郭姓及林姓偵查佐疑與徵信社過從甚密涉洩漏個資，屏東地檢署8月中旬指揮偵辦，經搜索、偵訊後，聲押郭姓及林姓偵查佐、邱姓戶政人員及3名徵信社業者等6人，屏東地院裁定收押禁見。

但檢方擴大追查後，傳出收押者再咬出岡山分局因另案已遭停職的林姓小隊長也涉入其中，檢方上週約談林後，認為涉嫌重大，10月5日向法院聲押獲准，成為被收押的第3名高雄員警。

岡山分局表示，被收押的林姓員警此前因違反贓證物規定，目前由地檢署偵辦調查中，因此予以停職。林姓員警因洩密案經收押，後續會再另行處分。

警察

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