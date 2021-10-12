警察進房搜索他在旁沒反應 被翻出手槍竟控警偽造文書

桃園楊梅分局劉姓員警受理租屋糾紛，進房發現沈姓男子持有毒品，依現行犯逮捕執行附帶搜索起獲1把改造手槍，沈認為劉未經他同意，還在筆錄勾選「同意搜索」控訴偽造文書；檢方認為，警方進房時劉沒反應，表示要查看房間他也未制止，認為警方是合法搜索，予以劉員不起訴。

沈男控訴，2019年5月27日他和房東因租屋糾紛，楊梅分局永安派出所劉姓警員到場處理，並會同進入他房間查看，卻未經他同意就實施搜索，並起獲1把改造手槍、吸食器等（槍砲、毒品罪嫌另案偵辦）。

沈還說，警方搜索扣押完畢後帶他回派出所，卻在搜索扣押筆錄「執行之依據」欄位，勾選「依刑事訴訟法第131條之1，經受搜索人同意執行搜索」要他簽署，控告劉員偽造文書罪嫌。

檢方訊時，劉員矢口否認犯行，辯稱到場時經房東讓他們進屋，在沈的房間內看到吸食器，當時永安所所長問沈男「那是什麼？」沈回稱「是毒品」，所長就叫他上銬逮捕沈，並實施附帶搜索他身體、房間，當時沈男都沒有表示意見，警方就認為他同意了。

劉還說，他填寫搜索扣押筆錄是勾選「附帶搜索」，但承辦人表示要勾選「同意搜索」，所以就照著對方意思勾選，自己真的沒有偽造文書的犯意。

檢方勘驗員警密錄器畫面，發現警方和房東進房時，沈男未有任何動作或語言，員警表示要查看房間，沈也未回應，直到發現物品詢問後，沈才告知是安非它命，隨即就被依現行犯逮捕，警方再打開他抽屜、衣櫃，並翻動床墊搜索，最後查扣1把改造手槍。

檢方認為，期間沈男都在一旁觀看，沒有口頭或行動攔阻，劉員「主觀上」認為他同意搜索，在欄位勾選「同意搜索」選項，難認主觀上有何偽造文書犯意；另沈當日既是現行犯，警員無需受搜索人同億，就得附帶搜索，認為員警當時是「合法搜索」。