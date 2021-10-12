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國道追車開槍遭逮學不乖 23歲男糾眾暴力討債又落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

23歲許姓男子自稱北聯幫大哥，平時以暴力討債為利，3年前還因債務糾紛，在國道上追逐、朝被害人開槍，被依槍砲、殺人未遂等罪嫌逮捕送辦；他去年重操舊業，又為小弟出氣，當街暴打被害人，囂張行徑再度被警方盯上，台北市警方10月初兵分多路將許男及同夥等10人查獲到案，依組織犯罪、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

據悉，2018年9月，許男及同夥為替蘇姓友人喬債，在國道上開車追逐一名陳姓女子，途中還朝陳女車輛連開6槍，陳女逃至國道警察局報案求助，許等人才趁隙逃跑。警方事後追查，將追逐、開槍的許等人查獲到案，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌送辦。

台北市警方調查，許男雖因案被查獲，但去年又重操舊業，自稱北聯幫大哥，吸收年輕人作為小弟，主要以幫忙地下錢莊追討債務為利，平常又好逞兇鬥狠。

去年6月間，許男聽聞戴姓小弟騎機車在外與一輛汽車發生擦撞，立刻叫10幾名小弟趕場助陣，當街持棍棒圍毆王姓汽車駕駛，逼迫王男在妻小面前下跪道歉才罷休；幾日後，許男向一名男子討債不成，又糾眾將對方押走毆打，見不慎毆打成傷，怕惡行被發現，只好命人陪同被害人就醫，並不斷恐嚇「如果報警我就把你埋了！」

警方發現，許男連自己的小弟都欺負，平時為了在團體內立威，只要吩咐小弟辦事，對方稍有敷衍態度，就當場出手毆打小弟。警方經數月蒐證，10月初見時機成熟，兵分多路到新北市蘆洲、五股、泰山、林口區執行搜索，將許男及共犯等10人查獲到案，查扣作案用球棒，依法送辦後，檢方令許男8萬元交保，其餘9人以5至6萬元交保。

警方呼籲，暴力犯罪不容寬貸，將持續掃蕩黑幫、壓制不法分子氣焰，有心人士切勿以身試法。

警方10月初將許男（左二）及共犯等10人查獲到案，查扣作案用球棒，依法送辦。記者李隆揆／翻攝
警方10月初將許男（左二）及共犯等10人查獲到案，查扣作案用球棒，依法送辦。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用球棒。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用球棒。記者李隆揆／翻攝
警方查獲許男小弟，並查扣作案用球棒。記者李隆揆／翻攝
警方查獲許男小弟，並查扣作案用球棒。記者李隆揆／翻攝

國道 恐嚇

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