國道追車開槍遭逮學不乖 23歲男糾眾暴力討債又落網

23歲許姓男子自稱北聯幫大哥，平時以暴力討債為利，3年前還因債務糾紛，在國道上追逐、朝被害人開槍，被依槍砲、殺人未遂等罪嫌逮捕送辦；他去年重操舊業，又為小弟出氣，當街暴打被害人，囂張行徑再度被警方盯上，台北市警方10月初兵分多路將許男及同夥等10人查獲到案，依組織犯罪、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

據悉，2018年9月，許男及同夥為替蘇姓友人喬債，在國道上開車追逐一名陳姓女子，途中還朝陳女車輛連開6槍，陳女逃至國道警察局報案求助，許等人才趁隙逃跑。警方事後追查，將追逐、開槍的許等人查獲到案，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌送辦。

台北市警方調查，許男雖因案被查獲，但去年又重操舊業，自稱北聯幫大哥，吸收年輕人作為小弟，主要以幫忙地下錢莊追討債務為利，平常又好逞兇鬥狠。

去年6月間，許男聽聞戴姓小弟騎機車在外與一輛汽車發生擦撞，立刻叫10幾名小弟趕場助陣，當街持棍棒圍毆王姓汽車駕駛，逼迫王男在妻小面前下跪道歉才罷休；幾日後，許男向一名男子討債不成，又糾眾將對方押走毆打，見不慎毆打成傷，怕惡行被發現，只好命人陪同被害人就醫，並不斷恐嚇「如果報警我就把你埋了！」

警方發現，許男連自己的小弟都欺負，平時為了在團體內立威，只要吩咐小弟辦事，對方稍有敷衍態度，就當場出手毆打小弟。警方經數月蒐證，10月初見時機成熟，兵分多路到新北市蘆洲、五股、泰山、林口區執行搜索，將許男及共犯等10人查獲到案，查扣作案用球棒，依法送辦後，檢方令許男8萬元交保，其餘9人以5至6萬元交保。