影／女兒跟3男性友人開毒趴 父親國慶日當晚忍痛報警

台北市胡姓父親國慶日當晚到女兒位於中山區的租屋處探視，發現女兒與3名男性友人在吸安非他命，果斷大義滅親報警。胡女辯稱她的毒品都是友人提供，警方詢後將4人依毒品罪嫌送辦。

警方調查，胡女（27歲）一年前就被父親發現吸毒，當時曾因情緒不穩被父親強制送醫，這一年來因染毒身體狀況極差。本月10日晚上8點多，胡女父親到女兒租屋處探望，發現屋內煙霧瀰漫，女兒跟3名友人分別躺在客廳沙發、房內，眼神渙散，一看就是剛施用完毒品，便忍痛報警。

警方在現場發現安非他命、K他命，將胡女及她的劉姓友人、許姓友人、楊姓友人逮捕回派出所，過程中友人試圖阻止警方進入房內，仍被警方壓制。