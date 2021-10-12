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影／女兒跟3男性友人開毒趴 父親國慶日當晚忍痛報警

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市胡姓父親國慶日當晚到女兒位於中山區的租屋處探視，發現女兒與3名男性友人在吸安非他命，果斷大義滅親報警。胡女辯稱她的毒品都是友人提供，警方詢後將4人依毒品罪嫌送辦。

警方調查，胡女（27歲）一年前就被父親發現吸毒，當時曾因情緒不穩被父親強制送醫，這一年來因染毒身體狀況極差。本月10日晚上8點多，胡女父親到女兒租屋處探望，發現屋內煙霧瀰漫，女兒跟3名友人分別躺在客廳沙發、房內，眼神渙散，一看就是剛施用完毒品，便忍痛報警。

警方在現場發現安非他命、K他命，將胡女及她的劉姓友人、許姓友人、楊姓友人逮捕回派出所，過程中友人試圖阻止警方進入房內，仍被警方壓制。

胡女辯稱毒品是劉所有，她平常做服務業，警方詢後將4人依毒品罪嫌送辦，將追溯毒品來源。中山分局呼籲，大義救親目的在透過家庭關係修復、輔導、監督功能，讓誤入歧途的子女接觸勒戒治療，及早回歸社會，恢復正常生活。

警方現場發現安非他命、K他命。記者蔡翼謙／翻攝
警方現場發現安非他命、K他命。記者蔡翼謙／翻攝
警方逮捕過程，胡女友人試圖阻擋。記者蔡翼謙／翻攝
警方逮捕過程，胡女友人試圖阻擋。記者蔡翼謙／翻攝

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