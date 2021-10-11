高學歷者爭做法警 執勤危險不小

司法人員是人人稱羡的工作，門檻不高的書記官和法警，更是最多人去考的項目，而不需處理案件的法警更是炙手可熱的公部門工作，報考人學歷逐年攀升，現今各地檢署、法院平均多有2至3名碩士級法警。他們認為法警工作「進可攻，退可守」，即使坐擁這個鐵飯碗終老，也是不錯選擇。

古稱衙役

在古裝劇裡常看到衙門裡有所謂的「衙役」，他們有的為官左右護衛開道、審判時站立大堂兩側，增加莊嚴氣氛，或是押送罪犯、執行刑訊及笞杖刑。到了今天，他們有個更莊嚴的名字，稱為「法警」。

25年以前的法警，是由各地檢署、地院獨立招考約聘，他們不歸類警察，也不是監所管理員，只要身高165公分、體重60公斤的高中、高職學歷者，都有資格報考。招考完成後，各地檢署、地院將他們送往警察學校學習柔道、劍道、搏擊、擒拿等技能6個月、集訓3個月、實習3個月，就成為正式的法警。

偏鄉青年入公部門首選

因為法警只是個聘員，早年薪資也不高，許多人對這職業興趣缺缺。不過偏鄉地區、想進入公部門的年輕人，對法警一職卻是充滿興致的。與藝人許效舜同一期的台中地檢署警長王東銘來自偏遠的彰化縣二林鄉，他說：「以前的暴力犯很多，要追要抓，身手沒有三兩三，很難完成任務。」

當時的考官，也著重術科考試，學校成績不佳沒有關係，家境清寒也不重要，只要身手靈敏、體格矯健的年輕人，都是可以提拔的人才。

正式人員水漲船高

2006年間，法警一職開始被司法院重視、納入正式人員，須經司法特考四等考試方能通過，學科方面除了國文、公文等普通科目，專業科目要考《刑法》、《刑事訴訟法》及法院組織法等，報考學歷仍高中、職即可，同時開始招收女警，身高部分調整，男身高155，女生身高150即可。目前法警薪資平均在5萬元上下，視加班及勤務加給而定

根據統計，隨著法院、地檢署案量增加、機構擴建等因素，法警從2016年錄取人數86人，一度攀升到2018年148人，後雖微下滑到2019年62人、去年的81人 ，不過今年報考人數，仍近2000人，即使因疫情延後到8月考試，仍有上千人潮參加報考。

雖然學歷高中職即可，但每逢經濟不景氣，報考人的學歷，就一直上升，根據坊間補習班估計，現今報考法警的資格，有7成是大學、大專院校、碩士生的學歷，其中不乏專業的法研所科班生專業出身。

高學歷法警大增

以台中地院為例，目前有3名法研所畢業的法警，其中從世新法研所畢業的法警張維中說，他畢業的那一年2006年，許多產業因整體經濟狀況不佳，都在放無薪假。他為求穩定的工作，決定先從準備容易上手的法警工作考起。

「先考上公部門，進可攻，退可守，連博士都在搶清潔隊的飯碗，碩士生當法警，應該不奇怪吧。」考上後，適逢老邁父母重病，就這樣靠著公務員薪資奉養照顧家庭。

一名女法警當年研究所畢業後，夢想當老師，因僧多粥少，成了流浪教師，她轉考法警，到司法圈基層工作。她說：「父母都希望她從事公職，收入固定，未來在職進修，看是否能繼續往上考當法官。」

一名王姓法警受訪時說，他念大學期間，因母親工廠雇主無故解僱，發生勞資糾紛後，他開始專研法律、進出法院，他注意到當法警是一條路，所以努力補習、唸書之後考上法警；任職法警期間，他接著考上法律研究所。他說當法警只是讓他更認識法律，「法律只會去保護懂得法律的人。」

真實的法警生活

不過許多充滿夢想的人考上法警後才發現，當法警不是簡單的工作，除了要輪班維持秩序、押解和看管犯人、送達法律文書，還要查封財產、執行死刑等，工作分派調度複雜繁瑣，其中押解和看管人犯，是壓力最大的工作。

法院主管指出，押解人犯一般採「+1」制度，亦即1名被告配置2名法警，2名被告配置3名法警，以此類推。女嫌犯一定要配置一名女法警，若人手不足，女法警也要去看管、押解男犯。

雖如此，人犯脫逃事件，仍有耳聞。2018年被新竹地院裁定羈押的幫派份子何榮淇，趁法警分神撿起美工刀，抵住法警脖子要脅，再利用法官通道敲破走道玻璃，成功逍遙法外2年多，去年被逮回。同年5月雲林縣地檢署一名陳姓嫌犯則趁法警轉身時翻越地檢署2公尺的圍牆脫逃；歷經66小時的逃亡後，後悔主動投案。相關法警人員均被懲處。

法警執勤受傷、被告

「人犯會逃脫，一定有一個原因讓他不得不如此，有的是關怕了，不想再進去，有的是外面的事情還沒處理完，例如金錢、家人問題，非走不可。」一名老法警說，從看守所押出來的人犯，他都會觀察其眼神變化，特別若知悉他家最近有人往生、老婆吵要離婚的，都會特別「關注」一下。

一名年輕法警說，沒有人願意放嫌犯逃脫，所以大家都會拼死「保住自己的飯碗」，勇往撲前或阻擋。台中就有一名女警，見人犯在法庭內精神不穩定、不斷衝撞掙扎，她恐傷及旁人，奮力用自己的身體和雙手死死抱住人犯，造成全身上下瘀青，同事事後說「這碗飯要吃，也不容易。」

法警執勤與民眾發生不快，也很容易被告，例如最近因疫情關係，法警們在大門出入口強力執行檢查，不明的民眾就會與法警發生爭執，甚至控告法警恐嚇等罪。有法警不平表示，執勤公務遭遇困難、被告，卻要有由自己面對解決，實在很不公平。

一名法研所畢業的法警表示，當上法警後，逐漸改變當初想當「公務員」的單純想法，同時也發現司法機關運作和自己以前的認知有落差；加上自己深諳法律，每天糾結司法案件中，卻對有想法的案件無能為力，每天只能抵制暴徒、處理文書工作，常感到惆悵。他說：「當高學歷的都去做基層工作時，這社會到底浪費了多少人才資源？」

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