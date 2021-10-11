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文勝於武 法警「武功」待提升

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

20多年前的法警，訓練加實習長達9個月，如今的新法警，訓練期只有兩周，不論是擒拿、壓制等執行工作上的技能訓練技術，是否不足？法警長說「當然太少！」法院對此則回應：「還有定期訓練。」

台中地檢署警長王東銘說，現在的法警固然學識提升，腦筋反應靈敏，但是執行工作最重要的「武」方面，卻是有待加強，近年考上法警的人員，僅需到矯正署訓練中心培訓2個星期，就將他們分發上陣，不論在擒拿、壓制或體力訓練上，都十分欠缺，也十分危險。

「我們以前一週就有4堂柔道課，射擊訓練也不少，有很多臨場經驗、緊急處理的教育訓練課程，也安排在前面6個月內。反觀目前訓練只有兩周，上陣前的訓練實在不足，有待加強。」

司法院和法務部對此表示，法警們都有安排在職訓練的相關規定。台中地院行政庭長林源森表示，目前司法院已經有「長年訓練」計畫，每兩年定期集訓各司法機關的法警，而各基層司法機關也需每半年安排培訓，由體適能教練進行在職訓練、諮詢。

一名退休老法警表示，社會進步，法警素質提升固然是好現象，但畢竟法警全力執行工作時，需要也須以矯健、敏捷的身體為後盾，才能保護整個社會的安全，「武」這方面的功力加強，實屬必要。

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