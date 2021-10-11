假求職詐騙較去年同期多逾7成 刑事局：詐團用疫情作亂

刑事局統計，今年1月到8月假求職詐騙較去年同期多出逾7成、148件，因詐騙集團趁疫情之亂，向被害人話術「疫情實名制」，應徵只需繳交身分證、提款卡，利用被害人帳戶當人頭帳戶洗錢，害被害人成詐騙共犯，面臨檢警調查。刑事局呼籲民眾求職睜大雙眼檢視，看似條件誘人的工作內容，其實隱藏風險。

刑事局指出，今年1月到8月假求職詐騙為345件，去年同期為197件。

台中26歲卓姓女子想透過臉書求職，在某一社團看見「一次性牙刷包裝代工」貼文，主打「在家工作兼顧穩定收入不是夢」，卓女加入對方帳號詢問，假客服專員「璇璇」表示公司因應疫情實名制，來應徵不須押金、存簿，只需將提款卡寄給公司購買材料，還強調不須存入現金，材料費由公司統一負擔。卓女照做，4天後發現銀行帳戶有多筆不明資金存提紀錄，且無法再進行交易，便報警。

台中22歲莊姓女大學生在臉書看到「帳戶出借賺紅利、薪資優渥」貼文，便加入對方帳號。對方稱他是虛擬貨幣交易所人員，希望能延攬新人進公司，工作內容輕鬆、合法，「因應疫情，只要提供身分證、照片認證，並出租個人銀行帳戶給公司使用，就能獲得一個月2萬薪資」。莊女照做，將所有證件、帳戶都翻拍給對方，也多次將帳戶不明資金領出面交「專員（詐騙集團車手）」，幾天後發現帳戶遭凍結，便報警。

刑事局分析，假求職詐騙標榜免押金、零手續費，搭配疫情熱潮，誆騙民眾只需提供身分證、銀行帳戶、提款卡作為實名制認證，就能立刻工作。

刑事局指出，看似降低門檻的利多，事實上是誘引被害人自願提交私人帳戶做為人頭帳戶，最後被害人帳戶可能遭列警示，無法使用，另外還需配合檢警調查。

另外，有些人明知對方是詐騙集團，卻願幫對方做事，領取薪資，例如蒐集電話號碼、存摺，或當車手協助到ATM取款，或假冒檢警人員電話詐騙。