改裝機車深夜噪音擾民 新竹警方靠口袋戰術取締立功

新竹縣警方在國慶連假期間，於深夜時段加強取締危險駕車專案勤務，其中新湖警分局在連假第1天更是就告發25件交通違規，並且扣下9輛車移置保管；警方表示，深夜改裝車噪音已干擾民眾安眠，警方取締絕不手軟。

新湖警分局表示，近期發現疫情漸趨緩解封夜間車遊多，尤其雙十連假3天期間，警方也特別編排防制危險駕車勤務，對於夜間易發生危險駕車、違規改裝車輛易集結路段，進行專案取締，以維護深夜安寧。

新湖警方針對台1線、台31線、台15線及台61線西濱快速道路重要路口，設路檢點稽查外，還規畫多組巡邏網警力梭巡，發現飆車族及改裝車就以口袋戰術包抄攔截，光連假第1天就已告發25件交通違規案件。

警方表示，其中車體改裝告發11件、無照駕駛告發14件，並當場禁駛移置保管汽車6輛、機車3輛，且還意外查獲彩虹菸殘渣袋1袋、空氣槍1把、鋼珠子彈8顆及K他命毒品。