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男涉毒品案遭通緝 遇警登門逮人還裝傻
高雄51歲彭姓男子，因涉嫌毒品案件，未到地檢署開庭，遭檢方通緝，原想在通緝發布前逃離高雄，豈料，一覺醒來，隔天警方就登門逮人，還一度裝傻稱，「不知為何遭通緝」，被逮後還反覆跳針說著，「好想逃走」；警訊後，將彭男依規定移請橋頭地檢署歸案。
據了解，彭男為轄內列管治安人口，平日就是警方緊盯的對象，本身無業，有竊盜、毒品前科，因涉嫌毒品案件未依指定時間到地檢署開庭，於10月7日遭通緝。
彭男原本盤算7日隔天就逃離高雄，豈料，8日中午12時許，仁武警分局仁美派出所員警就直接前往他的住處逮人。員警抵達彭男住處時，只見他睡眼惺忪前來應門，還一度辯稱，自己不知為何遭通緝，也沒有收到法院通知。
彭男被逮時，還反覆跳針說著，「好想逃走」。警方將他依法逮捕歸案，警訊後，移送請橋頭地檢署。
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