車牌註銷被警查到 毒品前科男撞車逃逸今落網

花蓮一名36歲彭姓男子9日駕駛一輛車牌逾檢遭註銷的自小客車，行經花蓮機場附近時，被警方攔查，竟加速逃逸，在路口撞到到另一輛車，還撞上量販店招牌，沒想到彭男沒有就此停下，竟搭另輛同行友人的車逃離現場，警方擴大調監視器後成功逮到人，今天全案依肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

新城警分局表示，派出所員警昨天下午1點45分，在台9線北埔光復路與機場巷口，發現一輛白色自小客車形跡可疑，於是透過小電腦辨識，發現該輛車車牌早就逾期且被註銷，於是立即鳴警報器示意，請彭男停車受檢。

沒想到彭男不願意被警方攔查，直接鑽入小巷，再開到南下車道，甚至行駛機慢車道加速逃逸，行經台9線嘉里與福德路口時，不慎與另外一輛準備右轉的車發生碰撞，因速度太快，彭男駕駛的白色車輛衝撞量販店招牌，車頭毀損；而遭撞擊車輛的乘客頭部挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無大礙。

眼看車輛毀損，肇事的彭男不願束手就擒，決定棄車逃逸，在台9線車陣中跑步逃逸，並搭乘另一輛同行友人自小客車離開現場。