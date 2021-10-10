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前舍監上月呼麻開車衝撞北藝大 本月恐嚇搶劫福容飯店

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

曾在台北藝術大學擔任宿舍管理員的李姓男子，上個月吸毒、喝酒之後駕駛賓士雙門轎跑車衝撞學校行政大樓被捕，交保候傳之後，本月7日向台北市110報案聲稱要搶福容飯店，最後被新北市淡水警分局逮捕，身上又查獲毒品

據了解，57歲李男家境優渥，平日開賓士轎跑車代步，他疑患憂鬱症，近又染上吸毒惡習，原本在北藝大任職舍監，上個月9日下午4時許仍是上班時間，他自稱不爽被校方指責工作表現差，蹺班開車到薇閣精品旅館開房吸大麻、喝威士忌。

之後涉嫌酒駕、毒駕折返學校欲衝撞行政大樓，但大樓門前是階梯，轎車根本不可能碰到大門，結果車頭撞爛卡在階梯上，李男被警方逮捕查獲毒品，詢後依毒品、恐嚇、公共危險罪嫌移送士林地檢署，交保候傳。

本月7日上午9時許，新北市淡水警分局接獲台北市北投警分局關渡派出所轉報，指稱李男報警揚言要去搶劫淡水漁人碼頭福容飯店，淡水警方隨即追查他的行蹤，當天下午3時許在北市北投區的賓士保修廠找到正在修車的李男，又在他的身上查獲大麻及K他命毒品。

李男聲稱福容飯店咖啡廳的電話與他淡水住家的號碼雷同，導致常有民眾誤打至他家影響生活作息，要求飯店金錢賠償遭拒因此揚言搶劫，但福容飯店否認有此事。

警方在李男身上查獲毒品，他亦坦承持有及施用，全案詢後依恐嚇危安罪嫌、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署並建請羈押，檢方訊後裁定5萬元交保，限制住居。

李男本月7日被淡水警方查獲身上攜帶毒品。記者林昭彰／翻攝
李男本月7日被淡水警方查獲身上攜帶毒品。記者林昭彰／翻攝
李男（中）本月7日恐嚇搶劫福容飯店且被淡水警方查獲身上攜帶毒品。記者林昭彰／翻攝
李男（中）本月7日恐嚇搶劫福容飯店且被淡水警方查獲身上攜帶毒品。記者林昭彰／翻攝
李男上個月駕駛賓士雙門轎跑衝撞北藝大行政大樓被捕。記者蔡翼謙／翻攝
李男上個月駕駛賓士雙門轎跑衝撞北藝大行政大樓被捕。記者蔡翼謙／翻攝
李男上個月駕駛賓士雙門轎跑衝撞北藝大行政大樓被捕。記者蔡翼謙／翻攝
李男上個月駕駛賓士雙門轎跑衝撞北藝大行政大樓被捕。記者蔡翼謙／翻攝

毒品

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