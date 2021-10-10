台南通緝犯被警盤查還偷跑 路人熱心幫追撲抱攔下他

台南市41歲李姓涉及毒品案未接受勒戒，本月初被南檢通緝，市警五分局2名吳姓警員巡邏時在北區中華北路認出李，一路尾隨到安平區建平十七街攔下他，他卻趁警員查證時趁機逃跑，幸好騎機車熱心民眾經過幫忙攔阻，警民合作將他解送歸案。

昨晚6點多，台南市警五分局和緯派出所2名吳姓警員騎機車行經中華北路、和緯路巡邏時，在路口認出李是轄區列冊治安顧慮毒品人口，於是尾隨至安平區建平十七街將李攔下。

李剛始假裝配合，但謊報他人名義，員警以小電腦查證時，李趁機棄車拔腿逃跑，跑了約100多公尺後恰巧一名中年大叔騎機車經過，廳到警員呼救後，騎機車尾追，將李攔下並抱住李，2名警員自後追上，警民合作將毒品通緝犯解送南檢歸案。

和緯派出所長林宥榛說，警分局平日就有要求各所將轄區治安顧慮人口造冊列管，派出所吳姓警員對於特定對象的交通工具、特徵、素行均能夠掌握，落實鷹眼專案，才能在第一時間一眼認出犯嫌，進而追緝。