全台最鉅量1611株大麻市值5億 2男僅栽種沒製造各判6年

調查局3月破獲全台最鉅量大麻案，在新竹關西山坡起獲1611株、市值逾5億元的大麻，檢方依製造第二級毒品罪嫌起訴邱姓、虞姓男子；審理時，2人否認製造，法院審酌該批大麻種植2個多月，部分仍是「幼苗」，認定邱、虞僅有「栽種」行為，改依栽種大麻罪判2人各6年徒刑，可上訴。

檢調指出，邱（34歲）、虞（25歲）和林姓共犯（通緝中）、身分不詳綽號「榴槤」等男子，經販毒集團指使，今年1月由邱、虞及林出資，前後在桃園市大園區古亭路、新竹關西大旱坑承租鐵皮屋、農地，由林提供種植技術，虞取得大麻種子，邱負責栽種、烘乾製成第二級毒品意圖販賣。

調查局3月19日搜索，扣得大麻1611株，創下國內近年查獲最高紀錄，另也在邱男住家查獲部分大麻成品，檢方偵結依製造第二級毒品罪嫌起訴邱、虞。

法院查，邱、虞今年1月中旬從種子開始種植大麻株，直到3月19日被查獲，可知種植時間僅2個多月，並非久植經年，另根據調查局拍攝扣案大麻活株照片，難認是高大、成熟或已開花的植株，甚至部分明顯仍屬幼苗階段，且烘乾設備也無大麻枝葉、包裝袋平整未拆封。

邱男辯稱，林男教他到170公分才能收成，但自己只種到40至60公分，到小腿高度就被查獲，還沒到可收成程度，至於住家被扣到的大麻，是去年在夜店和外籍人士買來的；虞則說，和邱沒有實際採收、烘乾，有些被蟲咬或爛掉才拔除放到一邊自然風乾。

法院認為，邱、虞辯詞應屬實情，2人從種子栽培成幼苗，並移栽、施肥、灌溉，減除病蟲害等一系列具體行為，應僅能評價為「栽種」大麻，而尚未及於採收花、葉子，嫩莖並以人為風乾、曝曬等「製造」第二級毒品行為，也無法僅憑在邱住家查扣乾燥大麻，就率認2人有製造。

法院指出，邱、虞種植大麻高達1611株，已非戔戔之數，更投入百萬資金租工廠、農地栽種，計畫大規模長期經營，對社會危險性高，不符合刑法59條情堪憫恕、也非司法院釋字790號解釋中個案「情節輕微」，另也不適用刑法17條自白，不予減刑。