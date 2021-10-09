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電纜線竊賊3個月前遭羈押 才剛獲釋又犯案被逮

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣郭姓男子7月間因涉及縣內3件電纜線竊盜案被警方查獲並遭法院裁定羈押，不10月初才剛獲釋，又夥同江姓男子再次犯案，竹南警方報請檢方指揮偵辦，分別在新竹及頭份地區查獲2人，當場起出安非他命毒品、鐵剪、電纜線皮等證物，兩人被移送法辦後，都被法院裁准羈押。

郭姓、江姓男子為電纜線竊盜慣犯，其中郭男今年7月16日因涉嫌3件電纜線竊盜案被竹南警方查獲，檢察官向法院聲請羈押獲准，不料他10月初剛獲釋，又再夥同江姓男子挑選住戶少的偏遠山區犯下電纜線竊盜案，經警方循線追查，不到6小時鎖定2人涉嫌重大，並於新竹及頭份地區查獲2人，當場起出安非他命毒品、鐵剪、電纜線皮等證物，全案訊後依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，並再次獲准羈押。

竹南警分局表示，近期因國際原物料飆漲，銅價也水漲船高，竊賊遂鎖定台電電纜線為下手目標，但電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，警方將加巡查並呼籲民眾，若民眾發現可疑為竊盜情形，請立即撥打110報案，共同遏止不法情事發生。

郭姓、江姓男子被警方查獲涉嫌偷竊電纜線，被移送法辦並獲法院裁准羈押。圖／記者胡蓬生翻攝
郭姓、江姓男子被警方查獲涉嫌偷竊電纜線，被移送法辦並獲法院裁准羈押。圖／記者胡蓬生翻攝
竊嫌7月初才因涉及苗栗縣3件電纜線竊盜案被警方查獲並遭法院裁定羈押，不10月初剛獲釋又再犯案被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
竊嫌7月初才因涉及苗栗縣3件電纜線竊盜案被警方查獲並遭法院裁定羈押，不10月初剛獲釋又再犯案被查獲。圖／記者胡蓬生翻攝

竊盜 毒品 新竹

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