電纜線竊賊3個月前遭羈押 才剛獲釋又犯案被逮

苗栗縣郭姓男子7月間因涉及縣內3件電纜線竊盜案被警方查獲並遭法院裁定羈押，不10月初才剛獲釋，又夥同江姓男子再次犯案，竹南警方報請檢方指揮偵辦，分別在新竹及頭份地區查獲2人，當場起出安非他命毒品、鐵剪、電纜線皮等證物，兩人被移送法辦後，都被法院裁准羈押。

郭姓、江姓男子為電纜線竊盜慣犯，其中郭男今年7月16日因涉嫌3件電纜線竊盜案被竹南警方查獲，檢察官向法院聲請羈押獲准，不料他10月初剛獲釋，又再夥同江姓男子挑選住戶少的偏遠山區犯下電纜線竊盜案，經警方循線追查，不到6小時鎖定2人涉嫌重大，並於新竹及頭份地區查獲2人，當場起出安非他命毒品、鐵剪、電纜線皮等證物，全案訊後依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，並再次獲准羈押。