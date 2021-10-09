影／台中超商凌晨遭搶！詐欺拘提對象犯案10小時內落網

台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方調查發現，搶嫌佯裝到櫃台結帳，趁店員沒有防備，拿出預藏刀械威脅店員取出收銀機內現鈔，並趁店員逃到店外求助時，取走收銀機內2700元現鈔後，騎乘機車逃逸，警方經擴大調閱追查發現，吳姓詐欺案拘提對象涉案嫌疑重大，今天上午10時在太平區逮捕吳嫌到案，並起獲相關涉案衣物等物證，吳姓搶嫌承認缺錢犯案，全案在警詢後，依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市警局霧峰分局說，警方在超商遭搶後，立即成立專案小組，漏夜調閱逃逸沿線監視器，發現嫌犯以物體遮蔽號牌並於逃逸過程中變換服裝，以躲避警方查緝，警方經分析比對出涉案車輛，追查出霧峰分局列為詐欺案拘提對象的吳姓男子涉案嫌疑重大，經擴大調閱追查，今天上午10時許在太平區逮捕到案，並起獲相關涉案衣物等物證。