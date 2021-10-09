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影／台中超商凌晨遭搶！詐欺拘提對象犯案10小時內落網

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方調查發現，搶嫌佯裝到櫃台結帳，趁店員沒有防備，拿出預藏刀械威脅店員取出收銀機內現鈔，並趁店員逃到店外求助時，取走收銀機內2700元現鈔後，騎乘機車逃逸，警方經擴大調閱追查發現，吳姓詐欺案拘提對象涉案嫌疑重大，今天上午10時在太平區逮捕吳嫌到案，並起獲相關涉案衣物等物證，吳姓搶嫌承認缺錢犯案，全案在警詢後，依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市警局霧峰分局說，警方在超商遭搶後，立即成立專案小組，漏夜調閱逃逸沿線監視器，發現嫌犯以物體遮蔽號牌並於逃逸過程中變換服裝，以躲避警方查緝，警方經分析比對出涉案車輛，追查出霧峰分局列為詐欺案拘提對象的吳姓男子涉案嫌疑重大，經擴大調閱追查，今天上午10時許在太平區逮捕到案，並起獲相關涉案衣物等物證。

台中市警局霧峰分局長李建興表示，近期超商開始發放五倍券，因五倍券等同現金，可能成為歹徒覬覦目標，故民眾於超商領取五倍券時需多加留意周遭環境狀況，如有發現可疑人物，請立即撥打110報案電話。霧峰分局亦會針對轄內大賣場、超商、銀樓等處所加強防搶巡邏，並呼籲勿因貪圖錢財而行搶，法網恢恢疏而不漏，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以全力維護市民安全的生活環境。

台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。圖／記者趙容萱翻攝
台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。圖／記者趙容萱翻攝
台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區中正路一家超商在今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰分局說明，今天凌晨超商遭搶案，警方逮捕搶嫌到案，並起獲相關涉案衣物等物證。圖／警方提供
台中市霧峰分局說明，今天凌晨超商遭搶案，警方逮捕搶嫌到案，並起獲相關涉案衣物等物證。圖／警方提供

超商 台中市 詐欺

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