高雄男無照駕駛落跑被6警車包圍 車內搜出K他命

高雄謝姓男子深夜無照駕駛，將車停放在超商前，被鳳山警分局快打警組發現，認為形跡可疑包抄下，謝男無處可逃下車，警方另在他車上發現毒品K他命殘渣，警詢後依法送辦。

今天凌晨1點多時，謝男（21歲）無照駕駛開著黑色轎車在鳳山區大明路上某超商前停放，這時他見到鳳山警網巡邏想要逃跑，被帶隊的南成派出所長林卓材率隊攔下，6輛警車將謝包圍在中間。

謝男眼見逃不掉，只好開車門自行下車並發抖說「我沒有看到警察，我本來就要開走了啊」，正當開車門時，林卓材眼尖看到轎車內駕駛座下的黑色香菸盒內，有K他命殘渣及一小包K他命。