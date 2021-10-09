竹縣2毒蟲專偷娃娃機 開贓車住摩鐵還帶走電視冰箱

林姓、李姓男子因吸毒缺錢，竟將歪腦筋動到娃娃機店商品，2人犯案前先偷車再前往偷取機台內物品，還拿到跳蚤商品寄賣換錢買毒，作案地區遍及新竹、台中地區。新竹縣新埔警方循線逮獲2男，查獲手錶、電視機、音箱、皮夾等贓物，陳列展示猶如夜市擺攤，都查扣並將男子依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，2名男子為逃避警方查緝，做案前都先竊取車輛再轉手竊取他車牌懸掛，1日當天先接獲民眾報案汽車車牌不翼而飛，經調閱監視器發現犯嫌有2人，駕駛1輛贓車前來犯案，全力偵辦發現2男開贓車入住汽車旅館，離去時竟將房間內電視、冰箱一併帶走，業者事後發現同樣氣得報警。

員警獲報調閱監視器發現是同一組人且影像清晰，並利用大數據智慧分析平台得知為李姓與林姓男子2人涉有重嫌且均設籍新竹縣，擔心2人繼續犯案，立即報請新竹地方檢察署指揮偵辦。

新埔警方連日追查得知2男藏匿在台中市大甲區，偵查隊持拘票前往埋伏查緝，前天果然發現林男蹤影逮人，林供稱銷贓管道都拿至新竹縣湖口鄉一家跳蚤商店寄賣，前往查察時意外發現竊嫌竟還有大量物品如手錶、電視機、音箱、皮夾等都在寄賣，都是從娃娃機店偷來的，警方正擴大偵辦。