礁溪銀樓搶案歹徒落網 檢方今聲請羈押

宜蘭縣礁溪鄉仁愛路一間銀樓6日晚間發生搶劫案，陳姓嫌犯行搶未遂，還開槍打傷林姓老闆，昨天中午在花蓮自家落網。檢察官複訊後認為，陳嫌涉犯殺人、攜帶兇器強盜未遂，以及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有煙滅證據、逃亡之虞，今天向宜蘭地方法院聲請羈押。

陳嫌案發前，特別從花蓮跑來宜蘭礁溪，選定仁愛路一間銀樓行搶，過程中劫財不成，竟然開槍造成林姓老闆頭部擦傷。他犯案後徒步逃逸，騎車在礁溪市區亂竄，又棄車、變裝，隨後開車逃回花蓮住處。

宜蘭地檢署獲報後，立即指派檢察官韓茂山，指揮宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊及礁溪分局偵辦，警方昨日中午在花蓮新城拘捕陳姓嫌犯到案。