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轎車停綠燈前不走 警盤查起出改造手槍、安毒
高雄顏姓男子昨陪同涂姓友人及邱姓友人出遊，邱女今晨駕車行經大寮區鳳林路與仁德路口，因綠燈也不往前走，巡邏員警發現盤查時，顏男突然逃逸，警方撲倒顏男後，查獲1把改造手槍及15顆子彈，另在邱女身上查獲2小包安非他命，全部依法送辦。
據了解，涂姓女子昨從嘉義南下高雄，租一輛白色轎車駕車到大寮區找邱女及顏男，疑因邱女沒有駕照想練習開車，不太會操作下車子卡在鳳林路與仁德路口，警方上前盤查，一開始3人非常配合，但顏男突然趁員警不注意往前狂奔，警方在後追了近50公尺，終於在鳳林三路巷內將顏男撲倒。
逮獲顏男的員警手腳輕微擦傷，在顏男的側背包中查獲1把改造手槍及15顆子彈，車上查獲1只毒品吸食器，另在邱女隨身背包查獲2小包毛重分別0.9公克及0.15公克的安非他命，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制法移送高雄地檢署偵辦。
林園警分局提醒，毒品不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，民眾如發現有可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，林園分局將立即派員前往處理，對於不法行為，將嚴正執法，絕不姑息。
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