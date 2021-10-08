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宜警跨區攻堅畫面曝光 礁溪銀樓搶匪花蓮「栽了」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪6日晚間發生一起銀樓搶案，45歲陳姓嫌犯行搶未遂，開槍打傷林姓老闆，隨即一路南下花蓮逃逸。宜蘭縣政府警察局獲報後，成立專案小組並埋伏陳嫌花蓮住處，昨日中午攻堅逮獲；陳嫌落網當下否認犯案，今日經宜蘭警方偵訊後，他初步坦承犯行。

家住花蓮新城的陳嫌案發前，特別跑來宜蘭礁溪，勘查地形後，選定仁愛路一間銀樓下手。預謀犯案的他穿著白衣，戴著安全帽、左手持水管、右手拿槍，於6日晚間接近8點闖入行搶，喝斥店家交出金飾和財物不成，不只與林姓老闆一家三口發生衝突，還開槍造成老闆額頭擦傷濺血。

狡猾的陳嫌故佈疑陣，犯案後徒步逃逸，先是騎車在礁溪市區亂竄，在半路棄車後，變裝套深色上衣和袖套，再開車逃回其花蓮新城住處。宜蘭警方獲報，報請宜蘭地檢署檢察官指揮，並組成專案小組偵辦。

宜蘭警方經調閱上百支監視器、採集相關跡證，發現陳嫌南下逃往花蓮，跨區到花蓮並於昨日中午埋伏攻堅逮人，同時搜索現場，查扣作案用衣服、安全帽等證物。陳嫌落網當下否認犯案，宜蘭警方昨日將其帶回釐清案情，經今日偵訊後，陳嫌初步坦承犯行。

陳嫌稱作案用槍枝半路棄置，警方還要繼續追查槍枝流向及其犯案動機。陳嫌因涉犯殺人未遂、強盜、槍砲彈藥刀械管制條例，以及竊盜等罪，遭警方移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

宜蘭警方昨日跨區到花蓮，在陳嫌的新城住處逮到人。圖／警方提供
宜蘭警方昨日跨區到花蓮，在陳嫌的新城住處逮到人。圖／警方提供
預謀犯案的陳嫌在事發前是穿著淺色上衣。圖／警方提供
預謀犯案的陳嫌在事發前是穿著淺色上衣。圖／警方提供
陳嫌行搶未遂，快步離開去騎車，並在礁溪市區亂繞，企圖躲避警方追緝。圖／警方提供
陳嫌行搶未遂，快步離開去騎車，並在礁溪市區亂繞，企圖躲避警方追緝。圖／警方提供

宜蘭 花蓮 銀樓

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