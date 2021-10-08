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影／疑毒品糾紛！男子遭囚禁毒打 警破門救人逮5人
疑毒品買賣起糾紛，黃姓男子遭囚禁毒打，臀部遭刺一刀，趁機打電話報警求救，新北警消昨聯手緊急破門救人，當場逮捕3男2女共5人，並查扣多包毒品，警詢後今天依毒品、殺人未遂，妨害自由等罪嫌將6人依法送辦。
新北市消防局昨天中午獲報，板橋區民族路一棟大樓12樓有人報案，指稱腳被玻璃插傷，消防人員與員警獲報到場處理，聽到屋內有人走動的聲音卻拒不開門，且隱約聽聞有一名男子呼喊「救命」的聲音，員警見情況緊急，由消防人員協助破門。
警消人員入內後，在廚房發現大片血跡，驚覺情況有異，立即強力壓制現場鄭男（26歲）、周男（23歲）、林男（22歲）、湯女（22歲）、李女（22歲）五人，隨後發現躲在屋內房間報案求救的黃姓男子（24歲）全身多處傷痕且臀部有一處穿刺傷，血流不止，由救護車送醫急救。
警方在現場櫥櫃內搜出毒品咖啡包5包，共重21.71公克，經查，湯女為承租人，林男為同住房客，鄭男、周男與李女為共同友人，5人均否認持有毒咖啡包，僅在周男身上起獲一把彈簧刀，他坦承與黃男口角爭執後，涉嫌持彈簧刀刺傷黃男臀部。
受傷的黃男由救護車送抵醫院後，也在其身上也發現毒品咖啡包1包，重4.55公克及K他命兩包，重10.28公克。據了解，雙方疑似購買毒品為交易價格起糾紛，黃男人單勢薄遭周男等人聯手毆打，還涉嫌持刀刺傷，最後躲在房間內報案才獲救。
警詢後今天將黃男等5人依毒品、殺人未遂，妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦；送醫的黃男依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，黃男的5名友人昨也接獲黃男求救電話前往搭救，因被警方阻擋無法入內，一直在外叫囂，也被警方以強制力壓制，並依違反社維法裁罰。
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