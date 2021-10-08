老翁匯款17萬稱借友人 行員發現簡體字報警攔詐

台北市70歲劉姓老翁日前下午到內湖區一家銀行匯款17萬5000元，行員發覺他神情緊張，跟他聊天；他稱借款給友人，但卻對還款事由支吾其詞，又手機的對話內容多是簡體字，行員研判他可能遭遇詐騙，於是報警。警方詢問後，發現劉翁遇到「假投資真詐財」，經勸說後，成功保住他的辛苦錢。

內湖分局港墘派出所副所長蔡佾錩與警員陳奎凱、潘建丞獲報到場，警方耐心詢問劉翁「為何匯款」，他才說有一名網友推薦他「世紀博弈平台」的網站，聲稱可以快速賺錢，但要先儲值17萬5000元才能完成投資程序；警方一看，就知道這是假投資網站，立刻告知他遇到假投資真詐財。

警方不斷勸說劉翁，起初他半信半疑，但在警員舉出過去的例子解釋這是常見的詐騙手法，表示「錢匯進去但領不出來、是騙人的」，他才驚覺受騙，事後感謝警方與行員的熱心協助，沒有讓他越陷越深。