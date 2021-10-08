男邊講電話邊騎車被攔 警翻開機車車廂...藏毒品咖啡包

蔡姓男子昨天邊騎機車邊講行動電話，遇員警攔下開罰單，警方卻在他的機車置物箱，發現毒品咖啡包，總計86包。他否認販賣毒品，稱毒品咖啡包是他買來要慢慢吃的，警方逮捕他，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

昨天凌晨4時30分許，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所員警巡邏時，經過苓雅區建國一路，發現蔡姓男子（30歲）邊騎車邊講手機，違反道路交通管理處罰條例，警方追上，在建國一路與武廟路口攔下蔡開單。