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男邊講電話邊騎車被攔 警翻開機車車廂...藏毒品咖啡包
蔡姓男子昨天邊騎機車邊講行動電話，遇員警攔下開罰單，警方卻在他的機車置物箱，發現毒品咖啡包，總計86包。他否認販賣毒品，稱毒品咖啡包是他買來要慢慢吃的，警方逮捕他，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
昨天凌晨4時30分許，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所員警巡邏時，經過苓雅區建國一路，發現蔡姓男子（30歲）邊騎車邊講手機，違反道路交通管理處罰條例，警方追上，在建國一路與武廟路口攔下蔡開單。
員警發覺蔡姓男子一停車就心虛地頻頻道歉，在警方要求盤查機車置物箱，他神情慌張，蔡一開置物箱，員警便發現藏1大包毒品咖啡包，蔡也坦承袋子內都是毒品咖啡包。警方清點數量，共86包，重600多公克，立即逮捕他。他稱，買來這些咖啡包，要每天慢慢喝。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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