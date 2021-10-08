快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男邊講電話邊騎車被攔 警翻開機車車廂...藏毒品咖啡包

聯合報 / 記者林保光／即時報導

蔡姓男子昨天邊騎機車邊講行動電話，遇員警攔下開罰單，警方卻在他的機車置物箱，發現毒品咖啡包，總計86包。他否認販賣毒品，稱毒品咖啡包是他買來要慢慢吃的，警方逮捕他，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

昨天凌晨4時30分許，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所員警巡邏時，經過苓雅區建國一路，發現蔡姓男子（30歲）邊騎車邊講手機，違反道路交通管理處罰條例，警方追上，在建國一路與武廟路口攔下蔡開單。

員警發覺蔡姓男子一停車就心虛地頻頻道歉，在警方要求盤查機車置物箱，他神情慌張，蔡一開置物箱，員警便發現藏1大包毒品咖啡包，蔡也坦承袋子內都是毒品咖啡包。警方清點數量，共86包，重600多公克，立即逮捕他。他稱，買來這些咖啡包，要每天慢慢喝。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

蔡姓男子邊講電話邊騎車遇警方攔查，經查出他涉嫌攜帶毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
蔡姓男子邊講電話邊騎車遇警方攔查，經查出他涉嫌攜帶毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
蔡姓男子（右）邊講電話邊騎車遇警方攔查，經查出他涉嫌攜帶毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
蔡姓男子（右）邊講電話邊騎車遇警方攔查，經查出他涉嫌攜帶毒品咖啡包。記者林保光／翻攝

毒品 咖啡 罰單

延伸閱讀

影／慣竊賊性不改 才步出南檢又偷腳踏車代步

毒鴛鴦摩鐵全裸開趴 吸毒嗨到賴床不理查緝警

影／亂翻機車置物箱被逮 辯當時見座墊夾雨衣幫忙關

高捷遭恐嚇放炸彈 警方撈尋留言來源追人

相關新聞

金六結驚傳役男逃兵！涉案出庭前尿遁 憲兵隊出動急找人

陸軍第六軍團153旅驚傳役男逃兵。一名林姓軍事訓練役男因役前涉案，昨天早上8點多在幹部陪同下，前往新北地檢署應訊，結果他...

走私3.4公斤K他命來台 法院認情堪憫恕 7年重罪變緩刑

桃園林姓男子貪3萬元報酬和同夥從馬來西亞走私3.4公斤K他命來台，所幸海關攔截經調查局逮捕，林落網坦承不諱，法院先是以自...

男邊講電話邊騎車被攔 警翻開機車車廂...藏毒品咖啡包

蔡姓男子昨天邊騎機車邊講行動電話，遇員警攔下開罰單，警方卻在他的機車置物箱，發現毒品咖啡包，總計86包。他否認販賣毒品，...

男闖空門連族譜都偷 失主祖先生氣了！成被逮鐵證

因案假釋中的39歲江姓男子10月4日清晨涉嫌潛入苗栗縣頭份市一處巷弄的民宅，將屋主家中放有現金、族譜的抽屜偷走，得手後將...

男拒檢撞飛騎士 警開9槍仍逃脫

高雄市警保安大隊前天深夜攔查違停轎車，對方拒檢逃逸，撞傷葉姓機車騎士，警方連開九槍，打中車身仍被逃脫。車輛昨天中午已尋獲...

礁溪銀樓搶嫌躲花蓮 宜警跨區逮獲

宜蘭礁溪仁愛路一間銀樓前天晚上發生搶案，一名蒙面歹徒持槍闖入店裡，開槍打傷69歲林姓老闆，結果行搶未遂，倉皇逃逸。宜蘭縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。