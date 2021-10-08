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男闖空門連族譜都偷 失主祖先生氣了！成被逮鐵證
因案假釋中的39歲江姓男子10月4日清晨涉嫌潛入苗栗縣頭份市一處巷弄的民宅，將屋主家中放有現金、族譜的抽屜偷走，得手後將抽屜丟棄在防火巷後逃逸，頭份警分局接獲報案，查出他涉有重嫌，前天下午趁他駕車外出時上前盤查，並從車中起出3萬多元現金、毒品吸食器，屋主失竊的族譜也在車上，成為他行竊的「鐵證」，警方調查後依竊盜、毒品等罪嫌將全案移送檢方偵辦。
頭份警分局10月4日下午接獲報案稱頭份市中正一路的住處遭竊，分局立即由斗坪派出所及偵查隊組專案小組偵辦，經調閱監視器及查訪，發現江姓男子涉有重嫌，隨即前往嫌疑人租屋處附近埋伏；前天下午3點多，埋伏員警發現江姓男子正要駕車外出，見時機成熟上前盤查，當場在他車內查獲現金3萬7000元、族譜、零錢包及安非它命毒品吸食器等贓物、證物，江男見警方出現，自知罪行敗露，向警方坦承犯行。
頭份警分局表示，江姓男子因案假釋中，4日清晨5點多潛入失主家中，將裝有10萬元現金及族譜的抽屜整個搬走，隨後又將抽屜丟棄在附近防火巷，原本他以為神不知鬼不覺，不料還是被警方循線查獲，失主接獲警方破案通知，急忙到分局認領，得知家中珍貴的族譜被找回，慶幸心中大石終於可放下，對警方在兩天內迅速破案也直呼太厲害了。
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