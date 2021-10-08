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走私3.4公斤K他命來台 法院認情堪憫恕 7年重罪變緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子貪3萬元報酬和同夥從馬來西亞走私3.4公斤K他命來台，所幸海關攔截經調查局逮捕，林落網坦承不諱，法院先是以自白坦承減刑，但他犯運輸第三級毒品是7年以上重罪，考量林在運毒非主導地位、毒品未流入市面，認定林情堪憫恕再減刑，依毒品罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢調查，林男和身分不詳綽號「小啃」男子共謀，由林提供他新北市的收件地址，去年12月16日小啃再從馬來西亞寄送一批抽油煙機空運來台，內部卻夾藏4包K他命（純質淨重3423.58公克）。

經台北關人員開箱檢驗發現，轉由桃園市調處追查收貨人，17日當場在FedEx桃園站領貨櫃台逮捕林；林男在偵查、審理時均坦承不諱，並有調查局監聽、扣押物佐證，法院認定呂同時犯運輸第三級毒品罪、私運管制物品進口罪，2罪想像競合，從重依前項論處。

法院指出，林男在偵查、審理中坦承不諱，依毒品危害防制條例第17條第2項自白予以減刑，另考量他運輸毒品數量非少，但僅為獲3萬元報酬而同意收受毒品包裹，在本案中尚非居於運毒的主導地位，其主觀惡性非重，且扣案的K他命經查獲未流入市面。

法院認為，林的犯罪情節難與國際大毒梟相比擬，斟酌林所犯運輸第三級毒品法定刑是7年以上重罪，得併科1000萬元以下罰金，就算經自白減刑，最輕刑度仍為3年6月，與其犯罪情節相較，仍猶嫌過重，客觀上足引起一般同情，因此再依刑法59條再度給予減刑。

法院審酌，林明知毒品戕害身心有成癮、濫用性，竟通同運輸K他命來台，考量他犯後坦承等，依共同運輸第三級毒品，判林有期徒刑2年，緩刑5年，應向公庫支付10萬元、向公益團體提供120小時勞務。

林男和同夥走私3.4公斤K他命來台，桃園地院認為他情堪憫恕，依運輸第三級毒品罪，判林有期徒刑2年，緩刑5年。記者曾健祐／攝影
林男和同夥走私3.4公斤K他命來台，桃園地院認為他情堪憫恕，依運輸第三級毒品罪，判林有期徒刑2年，緩刑5年。記者曾健祐／攝影

毒品 馬來西亞 桃園

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