刑事局呼籲安裝來電辨識APP 提升民眾防詐免疫力

刑事警察局呼籲，要辨識來電電話是否有詐騙疑慮，民眾可在自身手機安裝任一免費或付費來電辨識APP，並定時更新資料庫數據，透過大數據第一時間反饋民眾來話號碼資訊，進一步為民眾財產把關。

警方說，隨著詐騙手法不斷推陳出新，縱使警方及各家傳播媒體長期宣導，仍有諸多不知情的民眾一再落入陷阱。事實上，詐騙集團善於操弄人性弱點輔以各種看似合理的話術，縱使民眾再謹慎也難免百密一疏，若突然接獲詐騙集團精心設計的話術腳本下，有誰能保證下一個誤信話術的被害者不是自己？

根據刑事警察局統計資料，詐欺案件中透過撥打民眾電話且最猖獗的案類為「解除分期付款詐騙(ATM)」，今年1至8月期間，警方受理2530件，案件財損約新台幣3億6000餘萬元，為當前全般詐欺受理數中第3高案類。

常見犯罪手法，為詐騙集團透過竊取民眾在網路賣場的交易紀錄，佯稱民眾日前購物付款方式誤選或遭誤植為分期付款，將按月扣繳商品原價價格，誆騙民眾到ATM提款機依指示操作可解除分期付款設定，致被害人遭騙匯款。

警方進一步抽樣比對今年7月期間電信(電話)詐騙案件的被害人手機資料，扣除家用市內電話，僅使用手機的2459名被害者中，只有62名(2.52%)被害人手機安裝來電辨識APP，也就是高達9成被害人都是憑自身評斷而誤信電話內容遭詐，進一步檢視有安裝辨識APP的62名被害人受騙原因，發現他們都沒有定期更新資料庫，以致雖有安裝來電辨識APP，卻無法以最新資訊辨識詐騙門號，無法示警提醒被害人。