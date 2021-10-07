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宜蘭2個月2起槍擊案 林姿妙：立刻執行槍枝掃蕩
宜蘭縣最近兩個月不平靜，連續發生槍擊事件，頭城分駐所警員蔡旻庭8月2日執勤遭嫌犯開槍打傷，接著礁溪一間銀樓昨日晚間遇歹徒持槍傷人。對於銀樓搶案，宜蘭縣長林姿妙今天表示，「我很心痛，也很憤怒」，並要求宜蘭縣政府警察局長廖材禎，正視縣內治安、槍枝問題，以最迅速時間讓歹徒繩之以法。
礁溪鄉仁愛路昨晚接近8點，發生一起銀樓搶案。一名蒙面歹徒持槍闖店，還開槍傷及老闆濺血，當場遭店家奮力反抗，行搶未遂後逃逸。警察局長廖材禎在昨日槍擊案後，已於第一時間指示礁溪分局、刑警大隊成立專案小組，同時報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦，全力加強查緝犯嫌到案。
不過，兩個月前的頭城鎮，才發生一名呂姓騎士違規紅燈右轉遭警攔查，卻疑似心虛拒捕逃逸，甚至掏槍襲警。對於縣內槍擊案頻傳，林姿妙要求警察局長廖材禎，立刻執行全縣槍枝掃蕩專案，對於縣民生命安全絕對不容妥協；同時提醒警察同仁們出勤時，務必注意自己的安全。
宜蘭縣政府警察局表示，今日起將連續實施擴大臨檢，針對治安要點、熱點加強臨檢查察掃蕩、檢肅槍枝，並規畫執行肅槍、緝毒專案一個月，以淨化治安。另外，即日起加強銀樓、金融機構安全維護，增加巡邏密度及提高見警率，以保護人民、生命、財產安全。
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