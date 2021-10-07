毒鴛鴦摩鐵全裸開趴 吸毒嗨到賴床不理查緝警

高雄鄭姓情侶檔昨天相約到苓雅區一間汽車旅館休息，不料放鬆過頭，在旅館房間內吸毒，轄區員警獲報後進門時，兩人早已吸ㄎㄧㄤ，全裸昏睡在床上，不顧員警在房內繼續「賴床」，警方在房內查獲15包疑似毒咖啡包，將兩人帶回派出所，依毒品危害防制條例移送偵辦。

鄭男、蔡女昨天相約到高雄市建國一路某汽車旅館休息，但入住超時後卻遲遲未辦理退房，業者在房門外敲門多次都沒人回應，擔心兩人在房內發生不測，立即報警求助。

警方獲報後派巡邏員警前往，在業者陪同下進入房間，當場發現鄭男、蔡女「裸身」躺在床上，員警呼喊多次還叫不醒，直到警方通報救護人員到場後，這對情侶才緩緩從床上醒來，只是沒多久又躺在床上「賴床」。

後來員警在房內找到疑似毒咖啡包，還在鄭男褲兜找到疑似水果飲料調味粉，追問之下鄭男才坦承內含二級毒品，他和女友是為了紓壓，才入住摩鐵吸毒。